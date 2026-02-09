logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal

Brasil seguirá trabalhando para fortalecer relações bilaterais
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 08:53
Brasília
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
© Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Antônio José Seguro pela vitória nas eleições de Portugal. Em seu perfil na rede social X, Lula classificou o triunfo como expressivo e citou vitória da democracia.

“Uma eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia,” afirmou Lula. 

No post, ele disse, ainda, que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, pelo fortalecimento das relações bilaterais, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável.

Como foi a vitória

O socialista Antônio José Seguro foi eleito neste domingo (8) presidente de Portugal, ultrapassando a marca de três milhões de votos. Ele derrotou o candidato da extrema-direita André Ventura, no segundo turno das eleições.

Com mais de 11 milhões de cidadãos aptos a votar, Seguro tinha conseguido, até as 21h30 (horário local), mais de 3,3 milhões de votos. Seu adversário, André Ventura, somava 1,6 milhão de votos. A abstenção estava próxima dos 50%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
A person holds a ballot during the presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Portugal vai às urnas para eleger novo presidente do país
Edição:
Kleber Sampaio
Portugal Lula eleições António José Seguro André Ventura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Polícia prende piloto suspeito de participar de rede de pedofilia
seg, 09/02/2026 - 11:43
Bad Bunny dá entrevista coletiva em São Francisco 05/02/2026 REUTERS/Carlos Barria
Internacional Final do futebol americano vira festa multicultural pró-imigrantes
seg, 09/02/2026 - 10:38
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,97% este ano
seg, 09/02/2026 - 10:14
Vale diz que acidente não deixou feridos e está apurando as causas do extravasamento de água. Foto: Gustavo Andrade/Vale
Meio Ambiente Após vazamento, Justiça paralisa atividades da Vale em complexo de MG
seg, 09/02/2026 - 10:00
FILE PHOTO: Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi poses in this undated handout picture. Mohammadi family/REUTERS/File Photo
Internacional Tribunal do Irã condena Nobel da Paz a mais sete anos e meio de prisão
seg, 09/02/2026 - 09:28
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal
seg, 09/02/2026 - 08:53
Ver mais seta para baixo