Amazon pode ser processada por suicídios ligados ao nitrito de sódio

Quatro famílias acusam a plataforma de incentivar a venda do produto
Jonathan Stempel - repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 16:32
Nova York
O logotipo da Amazon no centro logístico em Lauwin-Planque, norte da França, em 15 de novembro de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol
© Pascal Rossignol

A Suprema Corte do Estado de Washington decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que a Amazon.com pode enfrentar processos judiciais movidos por famílias com parentes que tiraram suas próprias vidas consumindo nitrito de sódio comprado na plataforma da varejista online.

A decisão rejeitou a decisão de um tribunal inferior de que as famílias não poderiam entrar com ações por negligência sob a lei de responsabilidade pelo produto do Estado de Washington, porque o suicídio foi a causa principal da morte de seus parentes.

Quatro famílias acusaram a Amazon de promover a venda de nitrito de sódio em seu site, juntamente com outros produtos que poderiam ajudar as pessoas a cometer suicídio.

Elas afirmaram que a varejista sediada em Seattle sabia há anos da relação entre o nitrito de sódio e o suicídio, mas continuou a vender o produto sem restrições.

A Amazon e seus advogados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Sessão plenária com almoço de trabalho, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
amazon Suicídio nitrito de sódio
