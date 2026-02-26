logo ebc
Após conversar com Trump, Zelenskiy diz que líderes irão se reunir

Negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA ocorrerão em março
Olena Harmash - repórter da Reuters
Publicado em 25/02/2026 - 22:14
Kiev
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks at U.S. President Donald Trump upon his arrival for meetings at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Reuters

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que ele e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram que a próxima sessão de negociações trilaterais em março sobre um acordo de paz deve levar a uma reunião entre os líderes dos países.

Zelenskiy, falando após uma conversa telefônica com Trump, disse que as negociações tripartidas com a Rússia e os Estados Unidos acontecerão no início do próximo mês. Os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner também participaram da ligação.

“Esperamos que esta reunião crie uma oportunidade para levar as negociações ao nível dos líderes. O presidente Trump apoia esta sequência de passos”, escreveu Zelenskiy no X.

“Esta é a única maneira de resolver todas as questões complexas e delicadas e finalmente acabar com a guerra.”

A ligação telefônica ocorreu na véspera de outra reunião, apenas entre os negociadores ucranianos e norte-americanos, para discutir a reconstrução pós-guerra.

Zelenskiy disse que os dois líderes discutiram ambas as reuniões. Ele agradeceu aos Estados Unidos por seu “envolvimento ativo” no processo de paz e pelos mísseis para sistemas de defesa aérea que estavam ajudando a Ucrânia a suportar os ataques durante o inverno.

Em uma coletiva de imprensa em Kiev ao lado do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere, Zelenskiy disse que a reunião de quinta-feira incluiria a discussão de um “pacote de prosperidade”.

Zelenskiy disse que os EUA queriam encontrar uma maneira de acabar o mais rápido possível com o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas Moscou e Kiev continuam distantes em suas posições.

“Na minha opinião, as dificuldades não estão no nível militar neste momento. O problema reside na vontade política de acabar com esta guerra e na questão dos territórios”, disse Zelenskiy.

“Acho que as negociações trilaterais serão realizadas no início de março. Amanhã, documentos econômicos serão preparados em uma reunião bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos.”

Zelenskiy também disse que as alegações russas na terça-feira de que Kiev estava tentando obter armas nucleares eram uma tentativa de exercer pressão política sobre a Ucrânia durante as negociações.

Ele reiterou que a Ucrânia não possui armas nucleares e pediu aos EUA que reagissem ao que descreveu como uma retórica russa perigosa.

Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa e chefe da equipe de negociação da Ucrânia, se reunirá em Genebra na quinta-feira com o enviado especial Witkoff e Kushner, genro de Trump.

A agência de notícias russa Tass, citando uma fonte diplomática, disse que o enviado do presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, voaria para Genebra na quinta-feira para se reunir com os negociadores dos EUA, mas não deu mais detalhes. Não houve comentários oficiais da Rússia.

(Reportagem adicional de Janis Laizans e Anna Pruchnicka)

