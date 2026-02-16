Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália

Acidente ocorreu no Dia de São Valentim, Dia dos Namorados na região

Uma famosa estrutura rochosa na costa adriática da Itália, conhecida como “Arco dos Namorados”, desabou no Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, após dias de mau tempo, levando as autoridades locais a alertar que outros trechos da frágil costa poderiam estar em risco.

O arco natural, parte das formações rochosas de Sant'Andrea, perto da cidade de Melendugno, na região sul da Apúlia, era há muito tempo um cenário popular para pedidos de casamento e fotos de turistas.

“Este é um presente indesejado de Dia dos Namorados”, disse o prefeito de Melendugno, Maurizio Cisternino, ao jornal local Corriere Salentino, chamando o desabamento de “um golpe muito duro” para a imagem da região e para o turismo.

Cisternino disse ainda que dias de chuvas fortes, ventos fortes e mar agitado castigaram o litoral e acabaram destruindo o arco. “A natureza recuperou o que criou”.

Autoridades alertaram que outras partes da costa rochosa também podem desmoronar, com rachaduras visíveis ao longo do penhasco, ressaltando a crescente ameaça da erosão costeira.

As tempestades e as chuvas fortes dos últimos dias também corroeram longos trechos da costa do Mar Jônico, de Ugento às praias de Gallipoli, danificando estruturas nas praias, causando pequenas quedas de penhascos e prejudicando portos.

Semanas de tempo terrível este ano também causaram danos estimados em bem mais de 1 bilhão de euros no sul da Itália, incluindo um deslizamento de terra que forçou mais de 1.500 pessoas a deixarem suas casas na cidade siciliana de Niscemi.

