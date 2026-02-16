logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália

Acidente ocorreu no Dia de São Valentim, Dia dos Namorados na região
Crispian Balmer - Repórter da Reuters
Publicado em 16/02/2026 - 14:48
Roma
Reuters

Uma famosa estrutura rochosa na costa adriática da Itália, conhecida como “Arco dos Namorados”, desabou no Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, após dias de mau tempo, levando as autoridades locais a alertar que outros trechos da frágil costa poderiam estar em risco.

O arco natural, parte das formações rochosas de Sant'Andrea, perto da cidade de Melendugno, na região sul da Apúlia, era há muito tempo um cenário popular para pedidos de casamento e fotos de turistas.

“Este é um presente indesejado de Dia dos Namorados”, disse o prefeito de Melendugno, Maurizio Cisternino, ao jornal local Corriere Salentino, chamando o desabamento de “um golpe muito duro” para a imagem da região e para o turismo.

Cisternino disse ainda que dias de chuvas fortes, ventos fortes e mar agitado castigaram o litoral e acabaram destruindo o arco. “A natureza recuperou o que criou”.

Autoridades alertaram que outras partes da costa rochosa também podem desmoronar, com rachaduras visíveis ao longo do penhasco, ressaltando a crescente ameaça da erosão costeira.

As tempestades e as chuvas fortes dos últimos dias também corroeram longos trechos da costa do Mar Jônico, de Ugento às praias de Gallipoli, danificando estruturas nas praias, causando pequenas quedas de penhascos e prejudicando portos.

Semanas de tempo terrível este ano também causaram danos estimados em bem mais de 1 bilhão de euros no sul da Itália, incluindo um deslizamento de terra que forçou mais de 1.500 pessoas a deixarem suas casas na cidade siciliana de Niscemi.

*(Edição de Ros Russell)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

Itália Desabamento Arco dos Namorados Dia dos Namorados
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Logo da Agência Brasil
Internacional Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália
seg, 16/02/2026 - 14:48
Logo da Agência Brasil
Geral Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio
seg, 16/02/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Sol na cara, na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
seg, 16/02/2026 - 13:06
Brasília (DF), 16/02/2026 – Robôs humanóides chineses são centro das atenções no espetáculo do Ano Novo Lunar Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Robôs humanóides chineses são atrações no espetáculo do Ano Novo Lunar
seg, 16/02/2026 - 12:54
Ver mais seta para baixo