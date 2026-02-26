Argentina e Uruguai aprovam acordo Mercosul-União Europeia

No Brasil, Câmara dos Deputados aprovou. Falta aval do Senado

O Parlamento argentino ratificou nesta quinta-feira (26) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assinado em janeiro após 25 anos de negociações.

O Senado da Argentina, um dos membros do Mercosul junto com Brasil, Uruguai e Paraguai, aprovou o tratado por 69 votos a favor e 3 contra.

Também nesta quinta-feira, o Uruguai aprovou o acordo, que ainda precisa ser ratificado pelo Brasil, pelo Paraguai e pela União Europeia.

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo na quarta-feira, mas ainda é preciso que o Senado dê seu aval.

O tratado conta com forte apoio da Alemanha e da Espanha, mas enfrenta oposição liderada pela França, que teme que o aumento das importações de produtos básicos, como carne bovina e açúcar, prejudique os agricultores locais.

