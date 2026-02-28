logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataque ao Irã pode levar a aumento do petróleo, avaliam especialistas

Para pesquisador da FGV, ofensiva “joga acordo no lixo”
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/02/2026 - 14:23
Rio de Janeiro
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
© Majid Asgaripour/WANA/Reuters - Proibido reprodução

O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao território do Irã, neste sábado (28), deve ter reflexo direto no preço do petróleo, provocando alta no mercado internacional.

O principal motivo que leva a essa avaliação é a localização estratégica do Estreito de Ormuz, no sul do Irã, por onde passam cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam ainda que a ofensiva americana e israelense desacredita a negociação entre Estados Unidos e Irã sobre os limites do programa nuclear do país do Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a principal justificativa para o ataque foi defender os americanos.

Ao comentar os desdobramentos da ação militar, o pesquisador Leonardo Paz Neves, do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), considerou pouco efetivos os disparos de mísseis iranianos a países vizinhos que abrigam bases americanas.

“O Irã retaliou com algumas bombas na base do Catar, na base do Bahrein e em Israel, mas nada me parece que muito efetivo”, diz.

Gargalo no petróleo

Segundo ele, o principal reflexo mundial seria o fechamento do Estreito de Ormuz. “Vai criar um gargalo muito sério no abastecimento e no preço do petróleo internacional”, prevê.

O estreito fica no sul do Irã e liga os golfos Pérsico ou de Omã. O Irã já provocou o fechamento da passagem marítima em outras ocasiões, como forma de pressão internacional.

>> Entenda a preocupação mundial com possível fechamento de Ormuz

 

Mapa Estreito de Ormuz. Foto: Arte/EBC
Mapa Estreito de Ormuz - Arte/EBC

Na avaliação do professor titular aposentado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Williams Gonçalves, as consequências da ofensiva podem “desorganizar a economia global”, seja por envolvimento militar de vizinhos e gargalo no comércio internacional de petróleo.

Para ele, o fechamento do Estreito de Ormuz criará desequilíbrio na distribuição do petróleo e “rápida elevação de preços”. “Isso vai afetar países que estão muito distantes do teatro de guerra e que não têm nada a ver diretamente com o problema”, antecipa.

Negociação "no lixo"

O pesquisador do FGV Leonardo Paz Neves considera que o ataque militar em meio a negociações com o Irã joga a chance de um acordo “no lixo”.

Os dois países participam de rodadas de conversa em relação ao alcance do programa nuclear iraniano. O país do Oriente Médio alega que é para fins pacíficos. No entanto, Estados Unidos e alguns aliados, como Israel, temem que o regime iraniano desenvolva armas nucleares.

O último encontro havia sido na quinta-feira (26), e o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, que atua como mediador da conversa, havia informado publicamente que o processo estava avançando.

Neves lembra que havia uma reunião entre as partes marcada para a próxima semana.

“Os Estados Unidos vão lá e atacam no meio do caminho, atacam de surpresa. Então, obviamente, jogam o acordo no lixo”, diz o pesquisador.

“Qual é o incentivo que os iranianos têm agora de acreditar em qualquer coisa que os americanos façam?”, indaga.

Para Neves, o governo do presidente americano Donald Trump estava usando a negociação como “engodo”, enquanto conseguia tempo para posicionar equipamentos e armamento militares próximos ao Irã.

O professor Feliciano de Sá Guimarães, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), disse à Agência Brasil que as demandas americanas nas negociações eram muito altas e exigentes. “Dificilmente os iranianos aceitariam”, acredita.

“As negociações me pareceram mais uma estratégia para inglês ver ─ window dressing, como se chama em inglês. Simplesmente para fazer a preparação estratégica e logística de pressão dos Estados Unidos”, completa.

Mudança de regime

Neves considera também que o objetivo declarado de Trump de mudança de regime politico no Irã não será algo fácil de se conseguir.

“Não me parece que vai ser algo trivial”, diz. Na visão dele, o Irã tem se preparado para um ataque, e as principais autoridades, como o líder supremo Ali Khamenei, encontram-se protegidas.

“Acho que não vai ter essas missões espetaculares, como teve na Venezuela”, aponta o pesquisador da FGV, se referindo ao sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em 3 de janeiro.

O professor da USP Feliciano de Sá Guimarães elenca fatores que dificultam os esforços dos Estados Unidos para a troca de poder no Irã.

“É uma situação de escalada militar e quem estuda escalada sabe que o vitorioso é sempre aquele que está disposto a subir mais riscos. Ao que parece, o Irã, neste momento, ao contrário do ano passado, está disposto a subir mais riscos”, sustenta.

Na visão de Guimarães, o Irã é um país muito grande e muito difícil de ser vencido estrategicamente. “Os americanos conseguem vitórias táticas e não vitórias estratégicas contra o Irã”, diz.

Williams Gonçalves considera que o Irã é uma nação organizada, tem história e capacidade de reação. O professor da Uerj enfatiza que o país tem importantes aliados no cenário internacional.

“O Irã não é um Estado qualquer, [não é] um Estado isolado. O Irã tem uma vizinhança instável, como todo o Oriente Médio, mas também tem vizinhos fortes, que o prestigiam, que o protegem. Portanto, a situação é muito delicada, imprevisível.”

Relacionadas
An explosion in the sea, after missiles were launched towards Israel from Iran following strikes by Israel and the U.S. on Iran, as seen from Haifa, northern Israel, February 28, 2026. REUTERS/Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
China, África e países do Golfo Pérsico condenam ataques ao Irã
Secretário-geral da ONU, António Guterres
Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio
Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã
Edição:
Juliana Andrade
petróleo Ataque no Irã Conflito no Oriente Médio Irã Israel EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bandeira com logo da AIEA em Viena 10/7/2019 REUTERS/Lisi Niesner
Internacional Agência de energia atômica descarta vazamento radiológico no Irã
sab, 28/02/2026 - 16:14
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 07/07/2025 - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades dos países-membros e convidados do BRICS durante foto oficial, no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Internacional Brasil deve adotar cautela entre EUA e Irã, parceiro do Brics
sab, 28/02/2026 - 15:48
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - O morador do bairro Jardim Burnier, Danilo Fartes, fala sobre o resgate das vítimas do deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Com medo de novo deslizamento em MG, pedreiro cobra moradia digna
sab, 28/02/2026 - 15:02
Smoke rises after the state news agency reported missile attack on the service center of the U.S. Fifth Fleet, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain February 28, 2026, in this still image obtained from a video. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: -Buildings, road layout, and harbor matched satellite imagery -Date verified by original file metadata -Bahrain said that the service center of the U.S. Fifth Fleet had been subjected to a missile attack -Smoke is coming from the direction of the U.S. Naval Base in Manama, Bahrain
Internacional Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã
sab, 28/02/2026 - 14:28
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Internacional Ataque ao Irã pode levar a aumento do petróleo, avaliam especialistas
sab, 28/02/2026 - 14:23
28/02/2026 - Morre o diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos. Foto: Wikipédia
Cultura Morre aos 78 anos o diretor e ator Dennis Carvalho
sab, 28/02/2026 - 14:04
Ver mais seta para baixo