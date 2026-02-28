logo ebc
Ataque dos EUA e Israel provoca medo e pânico no Irã

Filas se formam em postos de combustível
Parisa Hafezi - Reuters
Publicado em 28/02/2026 - 10:08
Dubai
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Após ataque filas se formaram em postos de gasolina. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Reuters

Longas filas se formaram em postos de gasolina e muitos iranianos começaram a deixar as cidades em busca de segurança, disseram testemunhas, enquanto um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã espalhava medo e pânico por todo o país.

Explosões sacudiram Teerã e colunas de fumaça subiram ao céu na manhã deste  sábado (28), abalando a cidade no início da semana de trabalho iraniana. Um homem, falando à Reuters da capital, disse que estava correndo para buscar seus filhos na escola.

"Estamos com medo, estamos apavorados. Meus filhos estão tremendo, não temos para onde ir, vamos morrer aqui", disse Minou, uma mãe de dois filhos na cidade de Tabriz, no norte do país, uma das muitas áreas onde foram relatadas explosões.

"O que vai acontecer com meus filhos?", disse ela, chorando enquanto falava ao telefone.

O principal órgão de segurança do Irã informou que espera que os ataques continuem em Teerã e em algumas outras cidades e, portanto, pediu às pessoas que "viajem para outras cidades, se possível, para que possam se manter a salvo dos danos causados ​​pelos atos de agressão desses dois regimes".

Escolas e universidades permanecerão fechadas até novo aviso.

O ataque representa a mais recente onda de violência para os iranianos, apenas algumas semanas depois de milhares de pessoas terem sido mortas em uma repressão do governo contra os protestos em todo o país, e ocorre apenas oito meses após a guerra de 12 dias com Israel, no ano passado, durante a qual os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a operação acabaria com uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e daria aos iranianos a chance de derrubar seus governantes. O Pentágono afirmou que os ataques americanos contra o Irã foram denominados "Operação Fúria Épica".

Um iraniano da cidade de Yazd, na região central do país, disse esperar que o ataque derrubasse o regime clerical que governa o país desde a Revolução Islâmica de 1979. "Que bombardeiem", disse o morador de Yazd.

Mas Samira Mohebbi, falando da cidade de Rasht, no norte do país, discordou.

"Sou contra este regime, que se danem. Mas não quero que meu país seja atacado por forças estrangeiras, não quero que meu Irã se transforme no Iraque", disse, referindo-se ao país vizinho que sofreu anos de caos e derramamento de sangue após a invasão liderada pelos EUA que derrubou Saddam Hussein.

As forças de segurança bloquearam estradas na área de Teerã onde ficam os escritórios do Líder Supremo, o Aiatolá Ali Khamenei, do presidente Masoud Pezeshkian e do Parlamento, disseram testemunhas.

Os ataques ocorreram após a última rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Genebra, na quinta-feira (26), não ter conseguido um avanço nas discussões sobre o programa nuclear iraniano, embora mediadores omanitas tenham relatado progresso.

"Disseram que as negociações nucleares estão indo bem. Nos enganaram novamente", disse um morador de Teerã.

Governos ocidentais há muito suspeitam que o Irã pretende construir uma bomba nuclear. Teerã sempre negou.

Testemunhas disseram que as pessoas estavam correndo para comprar moeda estrangeira.

Em Isfahan, outra área onde foram relatados ataques, alguns disseram que não conseguiram sacar dinheiro em caixas eletrônicos.

Reza Saadati, de 45 anos de idade, disse que estava levando sua família para a cidade de Urumieh, perto da fronteira com a Turquia. "Se a fronteira estiver aberta, nós a atravessaremos e depois voaremos para Istambul", disse.

Mohammad Esmaili, de 63 anos, falando da cidade de Ilam, a cerca de 500 km de Teerã, disse que deixaria a cidade com sua família. "Deus sabe o que vai acontecer conosco. Rezem por nós", disse.

Uma mãe de três filhos de Teerã disse que "as pessoas estão em choque, com medo. O que vai acontecer conosco? Salvem-nos, por favor."

guerra EUA/Irã Teerã Israel Fuga explosões pânico
