logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos

Tiroteio está entre os mais mortais da história do país
Ismail Shakil e Ryan Patrick Jones - Repórteres da Reuters*
Publicado em 11/02/2026 - 08:03
Ottawa e Toronto
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
© Reuters/Trent Ernst/Tumbler RidgeLines

Dez pessoas, incluindo a suspeita de praticar o crime, morreram depois que uma mulher abriu fogo em uma escola secundária no oeste do Canadá nessa terça-feira (9), em um dos eventos com maior número de vítimas da história recente do país.

O incidente levou ao Canadá o tipo de tiroteio em massa mais comum nos Estados Unidos, e foi realizado por um atirador do sexo feminino, informou a polícia.

Seis pessoas foram encontradas mortas dentro de uma escola secundária na cidade de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, duas em uma residência que se acredita estar relacionada ao incidente, e outra pessoa morreu a caminho do hospital, segundo a Polícia Montada Real Canadense.

Pelo menos mais duas pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves ou com risco de vida, e cerca de 25 estão sendo tratadas por ferimentos sem risco de vida.

A suposta atiradora também foi encontrada morta, aparentemente por ferimento autoinfligido, informou a polícia, acrescentando que não acredita haver mais suspeitos ou ameaças contínuas ao público.

"É difícil saber o que dizer em uma noite como essa. É o tipo de coisa que parece ocorrer em outros lugares e não perto de casa", disse o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, aos repórteres.

A polícia não divulgou detalhes sobre a atiradora, exceto para dizer que a pessoa foi descrita como uma mulher — desenvolvimento potencialmente incomum, já que os tiroteios em massa na América do Norte são quase sempre realizados por homens.

Um alerta da polícia sobre um atirador ativo disse que a suspeita foi descrita como "uma mulher vestida com um vestido e cabelos castanhos". O superintendente da polícia, Ken Floyd, confirmou mais tarde, em entrevista, que a suspeita descrita no alerta era a mesma pessoa encontrada morta na escola. A polícia não informou quantas vítimas são menores de idade.

Comunidade unida

Tumbler Ridge é um pequeno município com uma população de 2.400 pessoas no norte da Colúmbia Britânica, aproximadamente a 1.150 km a nordeste de Vancouver. Imagens da cidade mostram uma paisagem coberta de neve e repleta de pinheiros.

A Tumbler Ridge Secondary School tem 160 alunos do 7º ao 12º ano, com idades entre 12 e 18 anos, de acordo com seu site. A escola foi fechada pelo resto da semana e mais informações são disponibilizadas para aqueles que precisarem, disseram afministradores da escola.

A pequena força policial da cidade chegou ao local dois minutos após receber a chamada e as vítimas ainda estavam sendo avaliadas horas após o incidente.

"Esta é uma comunidade pequena e unida, com pequeno destacamento da RCMP (Polícia Montada Real Canadense), que respondeu em dois minutos, sem dúvida salvando vidas", disse Nina Krieger, ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, aos repórteres.

O tiroteio está entre os mais mortais da história do Canadá.

 

Relacionadas
14/12/2025 - Sidney - Veículos de emergência no local de um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, no domingo. Foto: Izar Khan - Reuters/ Proibida a reprodução
Doze pessoas morrem durante tiroteio em festa judaica na Austrália
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Crianças brincam em praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Tiroteios constantes afetam desenvolvimento de crianças em comunidades
Canadá tiroteio escola mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Maior parte do país deve ter chuvas intensas hoje
qua, 11/02/2026 - 10:56
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Satisfação de brasileiros com SUS supera média da América Latina
qua, 11/02/2026 - 10:50
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral PF combate crime de exploração sexual infantojuvenil no interior de SP
qua, 11/02/2026 - 10:16
Brasília (DF), 11/02/2026 – SBPC entrega prêmio a pesquisadoras de destaque na ciência brasileira Arte SBPC
Saúde Brasileira referência em pesquisa sobre HPV é homenageada pela SBPC
qua, 11/02/2026 - 09:48
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Governo federal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões em aeroportos
qua, 11/02/2026 - 09:37
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos
qua, 11/02/2026 - 08:03
Ver mais seta para baixo