Ataque a tiros na Universidade da Carolina do Sul deixa 2 mortos

Tiroteio no dormitório da instituição deixou também um ferido
Steve Gorman - Repórter da Reuters
Publicado em 13/02/2026 - 11:11
LOS ANGELES
13/02/2026 - Fachada Universidade de Estado da Carolina do Sul. Foto: scstate1896/ Instagram
© scstate1896/ Instagram
Reuters

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante ataque a tiros, na noite dessa quinta-feira (12) em um dormitório da Universidade Estadual da Carolina do Sul, uma faculdade historicamente negra, levando ao fechamento do campus, informaram autoridades da instituição em comunicado.

O tiroteio foi relatado por volta das 21h15, horário local, em um apartamento do complexo residencial estudantil Hugine Suites, de acordo com nota publicada na página da universidade no Facebook.

Poucos detalhes oficiais foram divulgados imediatamente, como, por exemplo, se o autor do ataque ainda estava foragido.

“As autoridades da universidade ainda não confirmaram a identidade das vítimas nem o estado de saúde da pessoa ferida”, informou o comunicado.

A Universidade Estadual da Carolina do Sul, com mais de 3 mil alunos matriculados, fica em Orangeburg, uma cidade universitária cerca de 64 quilômetros a sudeste da capital do estado, Columbia.

Uma pessoa que atendeu o telefone da diretoria de segurança da universidade, na noite de ontem, disse que não tinha liberdade para fornecer qualquer informação sobre o incidente.

A universidade afirmou que solicitou à Divisão de Polícia Estadual que investigasse o tiroteio e que as aulas desta sexta-feira foram canceladas.

