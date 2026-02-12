logo ebc
Atiradora em escola canadense tem 18 anos e problemas de saúde mental

Jesse Van Rootselaar cometeu suicídio após o ataque
David Ljunggren e Ryan Patrick Jones - Repórteres da Reuters*
Publicado em 12/02/2026 - 07:15
OTTAWA
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
A polícia canadense identificou a autora do ataque a tiros em uma escola como uma jovem de 18 anos com problemas de saúde mental. Não revelou, no entanto, o motivo de um dos piores assassinatos em massa da história do Canadá.

A mulher, identificada pela polícia como Jesse Van Rootselaar, cometeu suicídio após o ataque nessa terça-feira em Tumbler Ridge, uma comunidade remota de 2.400 pessoas na província da Colúmbia Britânica, na costa do Pacífico. A polícia revisou o número de mortos para nove, incluindo Van Rootselaar, dos dez inicialmente relatados.

Em mais de uma ocasião, Van Rootselaar foi detida sob a Lei Provincial de Saúde Mental para avaliação, disse o vice-comissário Dwayne McDonald, comandante da Polícia Montada Real Canadense na Colúmbia Britânica. Ela já frequentou a escola, mas abandonou os estudos há quatro anos.

“A polícia esteve na residência (da família) em várias ocasiões nos últimos anos, lidando com questões de saúde mental relacionadas à suspeita”, relatou McDonald.

Ao contrário dos Estados Unidos, ataques a tiros em escolas são muito raros no Canadá.

“Vamos superar isso. Vamos aprender com isso”, disse o primeiro-ministro Mark Carney, visivelmente abalado, aos repórteres.

Ele adiou uma viagem à Europa e determinou que as bandeiras em todos os prédios do governo fossem hasteadas a meio-mastro nos próximos sete dias.

Horas depois, os parlamentares da Câmara dos Comuns fizeram um minuto de silêncio e ouviram Carney, sombrio, dizer que os assassinatos deixaram o país em choque e luto.

“É uma cidade de mineiros, professores, trabalhadores da construção civil — famílias que construíram suas vidas lá, pessoas que sempre se apoiaram mutuamente. Tumbler Ridge representa o que há de melhor no Canadá”, afirmou.

McDonald disse ainda que Van Rootselaar, que nasceu homem mas começou a se identificar como mulher há seis anos, primeiro matou a mãe, de 39 anos, e seu meio-irmão, de 11 anos, na casa da família.

Em seguida, ela foi até a escola, onde atirou em uma professora de 39 anos, bem como em três alunas de 12 e dois alunos, um de 12 e outro de 13 anos. A polícia recuperou uma arma longa e uma pistola modificada.

Duas vítimas gravemente feridas continuam no hospital.

“Acreditamos que a suspeita agiu sozinha, seria muito cedo para especular sobre o motivo”, disse McDonald em entrevista coletiva, acrescentando que a polícia não tinha informações que sugerissem que alguém tivesse sido especificamente visado.

Vários líderes mundiais enviaram mensagens de condolências. O rei Charles, chefe de Estado do Canadá, disse estar “profundamente chocado e triste” com as mortes.

Tiroteio

O ataque está entre os mais mortíferos da história do Canadá. O país tem leis mais rígidas sobre armas do que os Estados Unidos, mas os canadenses podem ter armas de fogo com uma licença.

McDonald disse que a polícia apreendeu armas de fogo na residência da família há cerca de dois anos, mas as devolveu depois que o proprietário, que ele não identificou, recorreu com sucesso da decisão.

Van Rootselaar tinha licença de porte de armas, que expirou em 2024. Os canadenses entre 12 e 17 anos podem obter uma licença de porte de armas para menores após fazer um curso de segurança e passar nos testes.

Em abril de 2020, um homem de 51 anos disfarçado com um uniforme da polícia e dirigindo um carro policial falso atirou e matou 22 pessoas em um ataque violento de 13 horas na província da Nova Escócia, na costa do Atlântico, antes que a polícia o matasse em um posto de gasolina.

No pior ataque em uma escola do Canadá, em dezembro de 1989, um atirador matou 14 alunas e feriu 13 na Ecole Polytechnique, em Montreal, Quebec, antes de cometer suicídio.

“Não há palavras na língua inglesa que sejam fortes o suficiente para descrever o nível de devastação que essa comunidade sofreu”, disse Larry Neufeld, um parlamentar provincial local.

“Será necessário um esforço significativo e muita coragem para reparar esse terror”, acrescentou à CBC News.

*(Reportagem adicional de Maria Cheng e Bhargav Acharya)

