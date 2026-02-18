logo ebc
Avalanche deixa dez esquiadores desaparecidos nos Estados Unidos

Incidente ocorreu no norte da Califórnia, no oeste do país
RTP*
Publicado em 18/02/2026 - 08:32
Sacramento
FILE PHOTO: The snow-covered Sierra Nevada Mountains are seen from the air during a Pacific Gas and Electric snowpack survey near Nevada City, California, U.S. April 3, 2017. REUTERS/Bob Strong/File Photo
© REUTERS/Bob Strong/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Dez esquiadores estão desaparecidos após uma avalanche que desencadeou uma operação de busca e salvamento, no meio de uma tempestade que afeta o norte da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Nevada, a avalanche foi registrada por volta do meio-dia dessa terça-feira (17) na zona de Castle Peak, na Serra Nevada.

Os esquiadores faziam parte de um grupo de 16 pessoas, incluindo quatro guias, que foram atingidos pela avalanche.

Seis pessoas sobreviveram e aguardam resgate no local da avalanche, enquanto dez continuam desaparecidas, segundo comunicado das autoridades.

Os esforços de resgate continuam com 46 equipes de emergência em esquis e veículos de neve.

O capitão Russell Greene, do Departamento do Xerife do Condado de Nevada, disse à emissora local KCRA-TV que as equipes de socorro estão agindo com cautela, pois o perigo de desencadear mais avalanches permanece elevado.

"Trouxemos máquinas de neve. Temos motos de neve de prontidão. Temos pessoas a esquiar. Temos várias formas diferentes pelas quais as pessoas estão tentando chegar lá", disse. "Será um processo lento".

Os seis esquiadores estão em comunicação com as autoridades por meio de dispositivos de emergência, que podem enviar mensagens de texto e foram aconselhados a procurar abrigo.

"Estão fazendo o melhor que podem. Refugiaram-se numa área, improvisaram um abrigo com uma lona e fazem tudo o que podem para sobreviver e aguardar o resgate", disse Greene.

Antes do incidente, o Centro de Avalanches da Serra Nevada tinha emitido um alerta para terça-feira, válido até hoje de manhã.

"Existe elevado risco de avalanches nas zonas rurais. São esperadas grandes avalanches na noite de terça-feira e pelo menos até o início da manhã de quarta nas zonas rurais", disse o relatório.

Várias tempestades atingem a Califórnia com chuvas fortes e acumulação significativa de neve em altitudes mais elevadas.

A área do Lago Tahoe, perto do local da avalanche, registrou 60 a 90 centímetros de neve nova nas últimas 36 horas, e a neve continuou a cair a um ritmo de 50 a 100 centímetros por hora, de acordo com Brandon Schwartz, diretor do Sierra Avalanche Center, que fornece previsões para a área.

Várias estâncias de esqui em redor do Lago Tahoe foram total ou parcialmente fechadas devido ao clima extremo.

Autoridades de outros condados juntaram-se à busca pelas pessoas desaparecidas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Estados Unidos EUA Califórnia avalanche desaparecidos
