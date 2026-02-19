logo ebc
Blecaute no Paraguai deixa capital e grande parte do país sem energia

Técnicos investigam possíveis causas
Daniela Desantis - Repórter da Reuters
Publicado em 19/02/2026 - 08:02
Assunção
Reuters

A empresa estatal de energia do Paraguai, Ande, anunciou nessa quarta-feira uma grande interrupção no fornecimento de energia que afetou grandes áreas do país, incluindo a capital Assunção, após algumas linhas de transmissão importantes terem ficado fora de serviço.

A empresa disse. em comunicado, que o apagão ocorreu porque duas linhas de transmissão que saem de Itaipu Binacional, a usina hidrelétrica que o Paraguai compartilha com o Brasil no Rio Paraná, e que alimentam o sistema interconectado nacional, ficaram fora de serviço.

Mais tarde, a Ande informou que uma das linhas foi energizada, dando início à “normalização da distribuição de energia elétrica em Assunção e na área metropolitana”.

Os técnicos estavam investigando as possíveis causas e trabalhando para restabelecer o serviço em nível nacional, acrescentou o comunicado.

A interrupção ocorreu em um momento em que o Paraguai sofre uma onda de calor, com temperaturas que ultrapassam os 40 °C e uma sensação térmica de 43 °C, de acordo com a Diretoria de Meteorologia. O apagão também causou caos no trânsito da capital, onde os semáforos pararam de funcionar.

A empresa estatal de água potável Essap disse que seu serviço poderia ser afetado pela queda de energia.

Paraguai Assunção blecaute Itaipu Binacional linhas de transmissão
