Câmara dos Deputados da Argentina aprova reforma trabalhista de Milei

Sindicatos que se opõem às mudanças paralisaram regiões do país
Nicolas Misculin - Repórter da Reuters*
Publicado em 20/02/2026 - 06:45
Buenos Aires
Protestos na Argentina, na semana passada 11/02/2026 Reuters/Martin Cossarini/Arquivo/Proibida reprodução
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou, na madrugada desta sexta-feira (20), projeto de reforma trabalhista apoiado pelo presidente Javier Milei, apesar de uma greve nacional dos sindicatos que se opõem às mudanças e que paralisou partes do país.

Os investidores têm acompanhado de perto a medida, aprovada por 135 votos a favor e 115 contra, para ver se Milei tem poder para continuar implementando sua agenda de livre mercado.

O governo afirma que o projeto, aprovado na semana passada pelo Senado com o apoio do partido governista e de seus aliados de centro-direita, estimulará os investimentos e aumentará o emprego formal.

Os parlamentares debateram as modificações na madrugada, antes de enviar o projeto de volta ao Senado para votação final e aprovação.

Entre as mudanças estava a remoção de um artigo que reduzia os benefícios relacionados à saúde dos trabalhadores.

“De que adianta toda uma biblioteca de legislação trabalhista se, no final das contas, o sistema que ela estabelece não serve para criar empregos?”, questionou o deputado do partido do governo Lisandro Almirón durante o debate sobre o projeto.

No entanto, os sindicatos afirmam que a reforma proposta ameaça proteções trabalhistas de longa data, incluindo o direito à greve.

Um dos principais sindicatos do país, o CGT, convocou uma paralisação de 24 horas nessa quinta-feira dos trabalhadores dos transportes, funcionários do setor público e bancários.

