Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos

Governo dos EUA disse que um funcionário fez a postagem

O vídeo racista postado na noite desta quinta-feira (5) no perfil do presidente Donald Trump em uma rede social que mostrava Barack e Michelle Obama representados como macacos foi removido da internet após a reação negativa que causou dentro e fora dos Estados Unidos. Até mesmo políticos do Partido Republicano, o mesmo de Trump, fizeram críticas.

A agência Reuters conversou com uma autoridade do governo americano, que preferiu não se identificar, e disse que “um funcionário da Casa Branca cometeu um erro ao fazer a postagem. Ela foi removida”.

De fato, o vídeo não está mais no perfil de Trump na Truth Social, rede social que pertence ao presidente. O vídeo dizia — novamente sem nenhuma prova — que a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020 foi uma fraude e, ao final, surgia o casal Obama, ambos democratas, com seus rostos colocados digitalmente em corpos de macacos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Karoline Leavitt, porta-voz presidencial, tentou justificar a postagem dizendo que tratava-se de “um meme da internet que mostra o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão”.

Tim Scott, senador republicado, escreveu numa rede social:

“Rezando para que [o vídeo] seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria apagá-lo”.

Apesar de o vídeo ter sido removido, não houve nenhum tipo de pedido de desculpas de Trump ou da Casa Branca até o momento.

A família Obama não se pronunciou.