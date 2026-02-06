logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos

Governo dos EUA disse que um funcionário fez a postagem
Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 17:15
São Paulo
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução

O vídeo racista postado na noite desta quinta-feira (5) no perfil do presidente Donald Trump em uma rede social que mostrava Barack e Michelle Obama representados como macacos foi removido da internet após a reação negativa que causou dentro e fora dos Estados Unidos. Até mesmo políticos do Partido Republicano, o mesmo de Trump, fizeram críticas.

A agência Reuters conversou com uma autoridade do governo americano, que preferiu não se identificar, e disse que “um funcionário da Casa Branca cometeu um erro ao fazer a postagem. Ela foi removida”.

De fato, o vídeo não está mais no perfil de Trump na Truth Social, rede social que pertence ao presidente. O vídeo dizia — novamente sem nenhuma prova — que a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020 foi uma fraude e, ao final, surgia o casal Obama, ambos democratas, com seus rostos colocados digitalmente em corpos de macacos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Karoline Leavitt, porta-voz presidencial, tentou justificar a postagem dizendo que tratava-se de “um meme da internet que mostra o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão”.

Tim Scott, senador republicado, escreveu numa rede social:

“Rezando para que [o vídeo] seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria apagá-lo”.

Apesar de o vídeo ter sido removido, não houve nenhum tipo de pedido de desculpas de Trump ou da Casa Branca até o momento.

A família Obama não se pronunciou.

Relacionadas
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Trump posta vídeo racista com casal Obama como macacos
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
Parlamento argentino: Milei envia acordo UE-Mercosul para ratificação
06/02/2026 - Um oficial militar russo de alto escalão, o tenente-general Vladimir Alexeyev, foi levado às pressas para o hospital após ser baleado em Moscou. Foto: Reuters/ Proibido Reprodução
Vice-chefe da inteligência militar russa é baleado em Moscou
Edição:
Érica Santana
Trump vídeo racismo Barack Obama Michelle Obama
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Geral Ex-goleiro Bruno, do Flamengo, tem 5 dias para comparecer à Justiça
sex, 06/02/2026 - 18:04
Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação
Geral PF investiga previdência do Amapá por investir R$ 400 mi no Master
sex, 06/02/2026 - 17:50
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Bia Haddad crava 1ª vitória de 2026 em classificatório do WTA de Doha
sex, 06/02/2026 - 17:20
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos
sex, 06/02/2026 - 17:15
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Geral Lula defende PEC da Segurança Pública e diz que vai criar ministério
sex, 06/02/2026 - 16:50
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula pede mobilização contra "indústria de contar mentiras"
sex, 06/02/2026 - 16:50
Ver mais seta para baixo