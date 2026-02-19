logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta

Ele teria enviado documentos confidenciais a Jeffrey Epstein
Agência Brasil*
Publicado em 19/02/2026 - 08:48
São Paulo
Andrew Mountbatten-Windsor no Windsor Great Park 2/2/2026 REUTERS/Toby Melville
© Reuters/Toby Melville/proibida reprodução

A Polícia do Vale do Tâmisa prendeu na manhã desta quinta-feira (19), em Norfolk, o ex-príncipe Andrew, irmão mais novo do Rei Charles III.

As autoridades não divulgaram o nome do detido “conforme as diretrizes nacionais”, argumentando que “é importante proteger a integridade e a objetividade da investigação”. 

A BBC e o The Guardian, no entanto, confirmaram tratar-se dele. Andrew Mountbatten-Windsor é suspeito de ter enviado documentos confidenciais do governo do Reino Unido ao financista e líder de uma rede de prostituição e pedofilia Jeffrey Epstein.

“Como parte das investigações, prendemos hoje um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk, suspeito de má conduta em cargo público. Também são feitas buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O homem permanece em custódia nesse momento”, publicou a polícia na conta oficial na rede X.
 


Segundo a Reuters, TVs e jornais locais informaram mais cedo que seis carros descaracterizados da polícia foram a Wood Farm, em Sandringham, onde Andrew mora atualmente.

Relatórios comerciais

Andrew, que completa hoje 66 anos, nega que tenha cometido as irregularidades das quais é acusado, mas a divulgação recente de milhões de documentos ligadas ao caso Epstein, complicam a vida do segundo filho da Rainha Elizabeth.

Os documentos sugerem que ele teria encaminhado a Epstein, em 2010, relatórios comerciais confidenciais sobre Vietnã, Cingapura e outros lugares que visitou em viagens oficiais quando era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Além de ser citado várias vezes nos documentos, Andrew também aparece em fotos comprometedoras com meninas supostamente menores de idade. Não se sabe ao certo o contexto das imagens.

Em outubro de 2025, o Rei Charles retirou o título de príncipe do irmão. Ele também teve de deixar a casa em Windsor, onde vivia. Tudo isso ocorreu após as denúncias de seu envolvimento na rede de pedofilia de Jeffrey Epstein.

O rei britânico Charles disse nesta quinta-feira que recebeu com "profunda preocupação" a notícia da prisão de seu irmão mais novo, o ex-príncipe Andrew, acrescentando que a lei tem que seguir seu curso.

“Recebi com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público”, afirmou Charles em comunicado.

“O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes... Deixe-me afirmar claramente: a lei tem que seguir seu curso.”

Rei Charles comenta

O Rei Charles III disse nesta quinta-feira que recebeu com "profunda preocupação" a notícia da prisão de seu irmão, acrescentando que a lei tem que seguir seu curso.

“Recebi com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público”, diz comunicado.

“O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes... Deixe-me afirmar claramente: a lei tem que seguir seu curso.”

Matéria ampliada às 9h45 para incluir posicionamento do rei inglês.

*Com informações da Reuters
 

Relacionadas
Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell aparecem nesta imagem divulgada pelo Departamento de Justiça em Washington, em 19 de dezembro de 2025 Departamento de Justiça dos EUA/Divulgação via REUTERS
Departamento de Justiça de Trump divulga arquivos sobre Epstein
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein
Edição:
Denise Griesinger
Jeffrey Epstein Andrew Mountbatten-Windsor
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria
qui, 19/02/2026 - 10:09
19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Sessão plenária com almoço de trabalho, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
qui, 19/02/2026 - 09:10
19/02/2026 - Câmeras de segurança registraram criminosos trocando tiros e moradores correndo para se proteger — Foto: Reprodução Câmera de Segurança
Geral Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada
qui, 19/02/2026 - 09:01
Andrew Mountbatten-Windsor no Windsor Great Park 2/2/2026 REUTERS/Toby Melville
Internacional Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta
qui, 19/02/2026 - 08:48
Pessoas usam lanternas enquanto caminham no escuro durante apagão em Madri 28/04/2025 REUTERS/Susana Vera
Internacional Blecaute no Paraguai deixa capital e grande parte do país sem energia
qui, 19/02/2026 - 08:02
Criança indígena Yanomami nos arredores da Casa de Saúde do Índio, que presta acolhimento aos indígenas trazidos em situação de emergência para Boa Vista
Saúde Vulnerabilidade reduz altura média de crianças indígenas e nordestinas
qui, 19/02/2026 - 07:42
Ver mais seta para baixo