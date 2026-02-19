Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta

A Polícia do Vale do Tâmisa prendeu na manhã desta quinta-feira (19), em Norfolk, o ex-príncipe Andrew, irmão mais novo do Rei Charles III.

As autoridades não divulgaram o nome do detido “conforme as diretrizes nacionais”, argumentando que “é importante proteger a integridade e a objetividade da investigação”.

A BBC e o The Guardian, no entanto, confirmaram tratar-se dele. Andrew Mountbatten-Windsor é suspeito de ter enviado documentos confidenciais do governo do Reino Unido ao financista e líder de uma rede de prostituição e pedofilia Jeffrey Epstein.

“Como parte das investigações, prendemos hoje um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk, suspeito de má conduta em cargo público. Também são feitas buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O homem permanece em custódia nesse momento”, publicou a polícia na conta oficial na rede X.



Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) 19 de fevereiro de 2026



Segundo a Reuters, TVs e jornais locais informaram mais cedo que seis carros descaracterizados da polícia foram a Wood Farm, em Sandringham, onde Andrew mora atualmente.

Relatórios comerciais

Andrew, que completa hoje 66 anos, nega que tenha cometido as irregularidades das quais é acusado, mas a divulgação recente de milhões de documentos ligadas ao caso Epstein, complicam a vida do segundo filho da Rainha Elizabeth.

Os documentos sugerem que ele teria encaminhado a Epstein, em 2010, relatórios comerciais confidenciais sobre Vietnã, Cingapura e outros lugares que visitou em viagens oficiais quando era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Além de ser citado várias vezes nos documentos, Andrew também aparece em fotos comprometedoras com meninas supostamente menores de idade. Não se sabe ao certo o contexto das imagens.

Em outubro de 2025, o Rei Charles retirou o título de príncipe do irmão. Ele também teve de deixar a casa em Windsor, onde vivia. Tudo isso ocorreu após as denúncias de seu envolvimento na rede de pedofilia de Jeffrey Epstein.

O rei britânico Charles disse nesta quinta-feira que recebeu com "profunda preocupação" a notícia da prisão de seu irmão mais novo, o ex-príncipe Andrew, acrescentando que a lei tem que seguir seu curso.

“Recebi com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público”, afirmou Charles em comunicado.

“O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes... Deixe-me afirmar claramente: a lei tem que seguir seu curso.”

Rei Charles comenta

Matéria ampliada às 9h45 para incluir posicionamento do rei inglês.

*Com informações da Reuters

