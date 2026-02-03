logo ebc
Casos de sarampo colocam instalações do ICE no Texas em quarentena

Dois casos ocorrem em meio ao aumento no número de infecções no país
Susan Heavey e Ted Hesson – repórteres da Reuters
Publicado em 03/02/2026 - 09:26
Washington
Uma placa com os dizeres
Reuters

Autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos (EUA) colocaram alguns migrantes em quarentena e suspenderam “todas as transferências” após a confirmação de dois casos de sarampo entre os detidos em suas instalações no sul do Texas, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS) nesta segunda-feira (2).

Os casos no Centro de Processamento de Imigração de Dilley foram confirmados pelo Departamento de Saúde do Estado no sábado (31), informou o DHS, acrescentando que “todos os detidos estão recebendo cuidados médicos adequados”.

“O Corpo de Serviços de Saúde do ICE tomou medidas imediatas para colocar em quarentena e controlar a propagação e a infecção, suspendendo todos os movimentos dentro das instalações e colocando em quarentena todos os indivíduos suspeitos de terem entrado em contato com os infectados”, escreveu o departamento, acrescentando que a equipe médica continuaria monitorando a situação e tomando medidas para evitar novas infecções.

Os dois casos no Texas ocorrem em meio ao aumento dos casos de sarampo em todo o país, incluindo em outras partes do estado e na Carolina do Sul, que registrou o maior surto estadual até agora, com mais de 800 infecções.

O deputado Joaquin Castro, democrata do Texas, disse que a instalação deveria ser fechada imediatamente.

“Devido às condições de confinamento em Dilley, à falta de resposta médica imediata e capacidade, e à falta de experiência com doenças como o sarampo, Dilley não está equipada para combater qualquer propagação”, disse ele.

O Texas liderou um aumento nos casos de sarampo em nível nacional em 2025, com 762 infecções, com os Estados Unidos registrando seu maior surto desde que a doença foi declarada eliminada do país em 2000. O surto no Estado foi declarado encerrado em agosto.

ICE no Texas

A instalação do ICE em Dilley, operada pela empresa privada CoreCivic, foi inaugurada em 2014 para abrigar famílias de migrantes flagradas cruzando ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Ela deveria ter sido fechada durante o governo Biden, mas foi contratada novamente no ano passado pelo atual presidente Donald Trump como parte de sua repressão à imigração.

O local tem sido palco de vários casos de imigração de grande repercussão, incluindo a recente detenção de um menino de 5 anos e seu pai, que foram libertados e devolvidos à sua casa nos subúrbios de Minneapolis após uma ordem judicial.

O porta-voz de Castro disse anteriormente que os dois passaram por um exame médico completo ao deixar Dilley no sábado à noite e que o parlamentar e sua equipe do Congresso – que visitaram a instalação na semana passada –, foram vacinados contra o sarampo.

“Há acesso pouco confiável a cuidados médicos e uma negligência em relação a bebês, crianças, mulheres e homens quando estão doentes e sofrendo. Sejamos claros: o ICE é totalmente responsável por essas condições”, disse o porta-voz de Castro acrescentando que o gabinete do deputado democrata estava acompanhando os acontecimentos em Dilley e em outros centros de detenção.

Reportagem adicional de Kanishka Singh

ICE sarampo Imigração EUA Texas
