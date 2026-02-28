Companhias aéreas suspendem voos para Oriente Médio

Companhias aéreas globais suspenderam voos em todo o Oriente Médio neste sábado (28), após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, mergulhando a região em um novo confronto militar.

Mapas de voos mostraram o espaço aéreo sobre o Irã, Iraque, Kuwait, Israel e Bahrein praticamente vazio, enquanto Israel afirma ter atacado o Irã e os militares dos EUA iniciaram uma série de ataques contra alvos no país. O Irã retaliou com uma salva de mísseis.

As companhias aéreas cancelaram quase 40% dos voos para Israel e 6,7% dos voos para a região em geral neste sábado, de acordo com dados preliminares da Cirium, fonte de análises de aviação.

Testemunhas relataram à Reuters explosões em todo o Golfo, incluindo em Doha, no Catar, que abriga a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, bem como em Abu Dhabi e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A escalada diminuiu as esperanças de uma solução diplomática para a disputa nuclear de Teerã com o Ocidente e reacendeu o conflito após semanas de reforço militar dos EUA na região.

Isso representa a mais recente perturbação para o tráfego aéreo na região, geralmente movimentada, em meio à escalada das tensões. Os aeroportos do Oriente Médio estão entre os mais movimentados do mundo, abrangendo uma área que se estende do Irã e Iraque ao Mediterrâneo e servindo como um centro de conexões para voos entre a Europa e a Ásia.

A região também assumiu um papel mais importante desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que obrigou as companhias aéreas a evitarem o espaço aéreo sobre ambos os países.

Zonas de conflito representam um fardo operacional crescente para as companhias aéreas, já que os ataques aéreos aumentam as preocupações com a possibilidade de abates acidentais ou deliberados de aeronaves comerciais.

Tempos de voo mais longos também exigem mais combustível, aumentando seus custos.

Israel, Irã, Iraque, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia fecharam seu espaço aéreo após os ataques, e um mapa da região no Flightradar24 mostrou aviões evitando essas áreas.

O espaço aéreo sobre o Irã, Iraque, Kuwait e Jordânia foi esvaziado.

A Easa, órgão regulador da aviação da União Europeia, recomendou que suas companhias aéreas evitem o espaço aéreo afetado pela intervenção militar em curso.

A British Airways, pertencente ao grupo IAG, informou que está monitorando a situação e cancelou voos para Tel Aviv e Bahrein até 3 de março, bem como os voos deste sábado para Amã.

O Ministério dos Transportes da Rússia informou que as companhias aéreas russas suspenderam voos para o Irã e Israel.

A Lufthansa, da Alemanha, anunciou a suspensão dos voos de e para Dubai no neste sábado e domingo (1), além da interrupção temporária das rotas para Tel Aviv, Beirute e Omã até 7 de março. A Air France cancelou voos de e para Tel Aviv e Beirute.

A Iberia também cancelou voos para Tel Aviv, enquanto a Wizz Air suspendeu voos de e para Israel, Dubai, Abu Dhabi e Amã com efeito imediato até a mesma data, informou a companhia.

Passageiros e companhias aéreas podem esperar que o espaço aéreo na região permaneça fechado por algum tempo.

