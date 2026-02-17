Congresso peruano destitui presidente José Jerí

O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira uma moção de censura contra o presidente José Jerí, que perde o cargo após um escândalo por ter mantido e ocultado várias reuniões com um empresário.

Os parlamentares aprovaram por 75 votos a favor e 24 contra, com três abstenções, que Jerí deixe de ser chefe do Congresso e, portanto, presidente do Peru.

Jerí assumiu em outubro, substituindo Dina Boluarte, também destituída, acusada de corrupção, que por sua vez substituiu o presidente eleito Pedro Castillo, que foi destituído por acusações de promover um golpe de Estado.

Jerí se junta à lista de mandatários, tanto eleitos quanto sucessores, que tiveram que abandonar o cargo no Peru, que ainda assim tem uma das economias mais estáveis e de maior crescimento da região.

Ao contrário do impeachment, que requer uma maioria qualificada de 87 votos na legislatura de 130 membros, a censura exigia uma maioria simples de 66 ou menos, se houvesse menos parlamentares presentes.

O presidente e seus aliados argumentaram que ele deveria enfrentar um impeachment e não uma moção de censura, mas Jerí disse que respeitaria o resultado da votação da moção de censura.

Embora o atual presidente do Congresso, Fernando Rospigliosi, seja o próximo na linha de sucessão, ele disse que não assumirá a magistratura, o que significa que os parlamentares terão que eleger um novo chefe do Congresso, que então assumirá a presidência.

A eleição do novo chefe do Parlamento e presidente do país será realizada na quarta-feira.

