Cuba registra temperatura mínima recorde de zero grau

Chegada de frente fria intensa dos EUA provocou geada em plantações
Agência Lusa
Publicado em 04/02/2026 - 14:29
Havana
Lusa

Cuba registrou, na madrugada desta quarta-feira (4), 0 grau Celsius (°C) na província de Matanzas, a oeste, vizinha da capital Havana. Trata-se da temperatura mais baixa já registrada na ilha, anunciou o instituto de meteorologia do país.

"[A estação meteorológica de Indio Hatuey] registrou temperatura de 0°C, atingindo pela primeira vez o ponto de congelamento no território cubano e representando um novo recorde nacional", indicou o instituto Insmet na sua página do Facebook.

O recorde anterior, de 0,6°C, foi registrado em 1996 na província de Mayabeque, vizinha de Matanza.

O Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmou a presença de geada nas plantações da região de Indio Hatuey, um fenômeno pouco comum em uma ilha com clima tropical.

Cuba dispõe de registros meteorológicos desde meados do século XIX, embora os mais confiáveis sejam os datados a partir da segunda metade do século XX.

Frente fria

Segundo o Insmet, a queda incomum das temperaturas em Cuba explica-se pela chegada de uma frente fria muito intensa proveniente da América do Norte, que arrastou uma massa de ar polar para o Caribe.

A combinação de céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a noite favoreceu um arrefecimento rápido, que fez com que as temperaturas caíssem para níveis pouco habituais em uma ilha habituada ao calor durante quase todo o ano.

Parte dos Estados Unidos está sujeita a um frio intenso desde a passagem de uma enorme tempestade de inverno que causou dezenas de mortes, deixou centenas de milhares de pessoas sem eletricidade e provocou caos no tráfego aéreo.

Iguanas na Flórida

Na Flórida, o estado dos EUA conhecido pelas praias e calor, a cerca de 150 quilômetros de Cuba, estas condições provocaram um fenômeno curioso: iguanas hibernaram em razão do frio.

Elas não morrem, mas o batimento cardíaco cai a níveis de hibernação e só voltam após a temperatura ambiente subir novamente. 

