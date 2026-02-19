logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Deputado marxista toma posse como presidente interino do Peru

José María Balcázar é o oitavo presidente em dez anos
RTP*
Publicado em 19/02/2026 - 06:45
Lima
Jose Balcazar leaves the Faustino Sanchez Carrion building after he was elected as interim president, following a session by Peruvian lawmakers to choose a new leader of Congress to assume Peru's presidency, after they ousted President Jose Jeri over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce
© Reuters/Angela Ponce/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O deputado marxista José María Balcázar tomou posse como novo presidente interino do Peru, depois de ter vencido uma votação no Parlamento, após a destituição do líder José Jerí.

Membro do partido Peru Livre, que em 2021 apoiou Pedro Castillo, vencedor das presidenciais de 2021, Balcázar vai liderar o governo até 28 de julho, quando tomará posse o chefe de Estado a ser escolhido nas eleições gerais de abril.

O advogado, de 83 anos, torna-se assim o presidente mais velho da história peruana, superando Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tinha 79 anos quando renunciou para evitar a destituição.

"Defenderei a soberania nacional, a integridade física e moral da República e a independência das suas instituições democráticas. Ampliarei e aplicarei a Constituição política e as leis do Peru", declarou Balcázar ao tomar posse.

Numa votação em segundo turno, o deputado reuniu 64 dos 113 votos no Parlamento, surpreendendo a favorita, a candidata de direita María del Carmen Alva, que recebeu 46 votos.

Deputado do partido Ação Popular, ela tinha ocupado anteriormente a presidência do Parlamento de 2021 a 2022, período marcado por forte confronto e oposição ao governo de Castillo.

Balcázar venceu com o apoio de partidos de direita que já tinham rejeitado Alva no primeiro turno, depois de terem chegado a um acordo para integrar o governo interino.

O Congresso do Peru aprovou na terça-feira a destituição de José Jeri, um político de direita que enfrenta duas investigações sobre presumível tráfego de influência.

A exoneração de Jeri foi aprovada por 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções.

Esta foi a oitava mudança presidencial na nação andina em quase uma década de instabilidade política desde as eleições de 2016.

Jeri, 39 anos, presidiu o Parlamento até outubro, quando sucedeu Dina Boluarte, que também foi destituída na sequência de um processo depois de ter confessado ser incapaz de dar resposta a uma onda de violência sem precedentes no país ligada ao crime organizado.

Durante o seu mandato, Jeri enfrentou sete pedidos de destituição da minoria de esquerda e de um bloco de partidos de direita, por "má conduta" e incompetência para o exercício das funções, após duas investigações preliminares abertas em janeiro pelo Ministério Público.

As investigações dizem respeito a suposto envolvimento no recrutamento de nove mulheres para o governo e a presumíveis crimes de "tráfico de influências" e "patrocínio ilegal de interesses", devido a encontros semiclandestinos com empresários chineses que tinham contratos com o Estado.

Balcázar, antigo ministro do Supremo Tribunal do Peru, também enfrenta várias investigações e gerou críticas por ter defendido o casamento de menores, durante debate sobre um projeto de lei para proibir essas uniões.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
O então presidente do Peru, José Jerí, fala à imprensa em Lima, Peru 21/01/2026 REUTERS/Gerardo Marin
Congresso peruano destitui presidente José Jerí
Presidente do Peru, Dina Boluarte 24/01/2023 REUTERS/Angela Ponce
Parlamento peruano derruba presidente Dina Boluarte
Peru Presidente Interino Posse José María Balcázar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos
qui, 19/02/2026 - 10:41
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria
qui, 19/02/2026 - 10:09
19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Sessão plenária com almoço de trabalho, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
qui, 19/02/2026 - 09:10
19/02/2026 - Câmeras de segurança registraram criminosos trocando tiros e moradores correndo para se proteger — Foto: Reprodução Câmera de Segurança
Geral Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada
qui, 19/02/2026 - 09:01
Andrew Mountbatten-Windsor no Windsor Great Park 2/2/2026 REUTERS/Toby Melville
Internacional Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é detido por suspeitas de má conduta
qui, 19/02/2026 - 08:48
Pessoas usam lanternas enquanto caminham no escuro durante apagão em Madri 28/04/2025 REUTERS/Susana Vera
Internacional Blecaute no Paraguai deixa capital e grande parte do país sem energia
qui, 19/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo