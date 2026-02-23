Direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo, diz Guterres

Os direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo, alertou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, nesta segunda-feira (23), citando abusos generalizados do direito internacional e o sofrimento devastador da população civil em conflitos no Sudão, em Gaza e na Ucrânia.

“O Estado de Direito está sendo substituído pelo Estado de Força”, disse Guterres, em discurso na abertura do Conselho de Direitos Humanos em Genebra.

“Em todo o mundo, os direitos humanos estão sendo reprimidos de forma deliberada, estratégica e, às vezes, orgulhosa”, acrescentou.

Segundo o chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, a instituição está em “modo de sobrevivência” devido aos cortes de financiamento que vieram acompanhados de pressão sobre os especialistas da ONU e desligamento dos Estados Unidos (EUA).

O país, maior doador da organização, pagou apenas US$ 160 milhões dos mais de US$ 4 bilhões que deve ao órgão global, disse um porta-voz da organização na semana passada.

“As necessidades humanitárias estão explodindo enquanto o financiamento entra em colapso”, declarou Guterres.

Volker Turk disse ao conselho que o mundo enfrenta a mais intensa competição por poder e recursos desde a Segunda Guerra Mundial, em meio a violações generalizadas dos direitos humanos.

Ele se juntou a Guterres para pedir o fim dos abusos nos conflitos no Sudão, em Gaza, Mianmar e na Ucrânia.

Um diplomata, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade da questão, disse que, apesar do apoio de alguns Estados-membros para fortalecer e apoiar o sistema de direitos humanos, o financiamento continua sendo um desafio.

A ONU afirma que a falta de financiamento impediu que duas investigações iniciadas em 2025 — uma sobre possíveis crimes de guerra na República Democrática do Congo e outra sobre abusos no Afeganistão — entrassem em operação.

Territórios palestinos

Guterres também disse que violações flagrantes do direito internacional nos territórios palestinos ocupados ameaçam a viabilidade de um Estado palestino.

“A solução de dois Estados está sendo destruída em plena luz do dia. A comunidade internacional não pode permitir que isso aconteça”, afirmou.

Este mês, o gabinete de Israel aprovou as últimas medidas para reforçar o controle de Israel sobre a Cisjordânia ocupada e facilitar a compra de terras pelos colonos, uma iniciativa que os palestinos chamaram de “anexação de fato”.