Embraer firma acordo para instalar linha de montagem na Índia

Documento foi assinado hoje em Nova Delhi
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 13:07
Brasília
Nova Delhi, 21/02/2026 - Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante Sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Índia. Foto: Ricardo Stuckert/PR
A companhia brasileira Embraer, uma das principais fabricantes de jatos executivo do mundo, e a indiana Adani Defense & Aerospace assinaram, neste sábado (21), em Nova Delhi, um acordo para estabelecer uma linha de montagem final para o jato regional E175, na Índia.

Segundo a Embraer, o memorando de entendimento ampliado foi firmado no âmbito do programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA) indiano, consolidando o acordo inicial, firmado no mês passado, para estruturar a produção do E175 na Índia.

“As duas empresas já trabalham em conjunto para avançar em todos os aspectos do memorando de entendimento, incluindo oportunidades na fabricação de aeronaves, cadeia de suprimentos, serviços pós-venda, treinamento de pilotos e obtenção de encomendas que sustentem a proposta da linha de montagem final”, informou a Embraer, em nota.

O acordo foi assinado durante uma cerimônia oficial, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal. De acordo com a Embraer e a Adani, a parceria comercial reforça as relações estratégicas entre os dois países.

A Índia é um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo em termos de tráfego de passageiros, com uma demanda estimada em ao menos 500 aeronaves na faixa de 80 a 146 assentos pelos próximos 20 anos. Demanda à qual o modelo E175 se ajusta bem, segundo a Embraer.

Ainda de acordo com a companhia brasileira, o E175 é uma opção viável para atender a cidades de pequeno e médio porte da Índia, podendo viabilizar novas rotas e ampliar a conectividade, “acelerando a expansão da aviação regional”.

A parceria com a Adani, maior empresa privada dos setores de defesa e aeroespacial da Índia, consolida a presença da Embraer no país, onde, atualmente, estão em operação 50 aeronaves de 11 diferentes modelos comerciais, de defesa e de aviação executiva.

 

presidente Lula brasil Índia acordo Embraer aeronaves
