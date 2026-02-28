Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã neste sábado (28), visando à sua liderança e mergulhando o Oriente Médio em um novo conflito que, segundo o presidente Donald Trump, acabaria com uma ameaça à segurança dos EUA e daria aos iranianos a chance de derrubar seus governantes.

Os ataques deixaram os países árabes produtores de petróleo do Golfo em alerta, à medida que cresciam os temores de uma escalada na região, e Teerã respondeu lançando mísseis em direção a Israel.

A primeira onda de ataques, na chamada Operação Fúria Épica pelo Pentágono, teve como alvo principal autoridades iranianas, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Uma autoridade israelense disse que o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian foram alvos, mas o resultado dos ataques não estava claro.

Uma fonte com conhecimento do assunto havia dito anteriormente à Reuters que Khamenei não estava em Teerã e havia sido transferido para um local seguro.

Uma fonte iraniana próxima ao governo afirmou que vários comandantes de alto escalão da Guarda Revolucionária do Irã e autoridades políticas foram mortos. A Reuters não conseguiu confirmar a informação de forma independente.

Diminuem as esperanças diplomáticas para questão nuclear

O renovado confronto entre o Irã e seus antigos inimigos diminuiu as esperanças de uma solução diplomática para a disputa nuclear de Teerã com o Ocidente. As últimas negociações indiretas entre os EUA e o Irã nesta semana não produziram um avanço.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que uma primeira onda de ataques retaliatórios com mísseis e drones iranianos foi lançada contra Israel, e que todas as bases e interesses dos EUA na região estão ao alcance do Irã, disse um oficial iraniano à Reuters.

A retaliação do Irã continuará até que "o inimigo seja decisivamente derrotado", afirmou a Guarda Revolucionária.

Fortes estrondos foram ouvidos em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um importante produtor de petróleo e aliado próximo dos EUA. Explosões também foram ouvidas em Dubai, a capital comercial do país. Uma testemunha em Abu Dhabi ouviu cinco estrondos em rápida sucessão que fizeram as janelas vibrarem. Outras testemunhas nas áreas de Al Dhafra e Bateen também ouviram estrondos altos.

O Bahrein informou que o centro de serviços da Quinta Frota dos EUA foi alvo de um ataque com mísseis. Imagens de vídeo de testemunhas no Bahrein mostraram uma densa coluna de fumaça cinza subindo perto da costa do pequeno estado insular enquanto sirenes soavam.

O Catar, outro Estado árabe do Golfo, afirmou ter abatido todos os mísseis que tinham o país como alvo e que tinha o direito de responder.

Explosões foram ouvidas perto da ilha de Kharg, no Irã. O Irã exporta 90% de seu petróleo bruto por meio de Kharg, para transporte pelo estreito de Ormuz.

Companhias aéreas globais cancelaram voos em todo o Oriente Médio.

Trump cita crise de reféns de 1979

Em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, Trump citou a disputa de décadas entre Washington e o Irã, incluindo a tomada da embaixada americana em Teerã em 1979, quando estudantes mantiveram 52 americanos como reféns por 444 dias, bem como uma série de outros ataques que os EUA atribuem ao Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, que levou os clérigos ao poder.

Ele pediu aos iranianos que permanecessem abrigados porque "bombas cairão em todos os lugares". Mas também acrescentou: "Quando terminarmos, tomem o poder. Será de vocês. Esta será provavelmente a única chance que terão por gerações."

O alcance das operações aéreas e marítimas americanas não ficou imediatamente claro. A campanha deve durar vários dias, disse um oficial americano.

"Estamos sendo mortos pelo regime e por Israel. Somos vítimas das políticas hostis deste regime", disse Maryam, de 54 anos, dona de casa em Teerã, enquanto se dirigia ao Norte do Irã com sua família.

Testemunhas disseram que as pessoas corriam para os bancos para sacar dinheiro. Longas filas se formaram em postos de gasolina em todas as cidades. Muitos também estavam preocupados com um possível apagão da internet que interromperia a comunicação com suas famílias no exterior.

Trump havia construído uma vasta presença militar dos EUA na região para tentar forçar Teerã a fazer concessões nas negociações nucleares. Ele disse que a operação "massiva" tinha como objetivo garantir que Teerã não obtivesse uma arma nuclear.

O programa de mísseis balísticos do Irã tem sido um ponto de atrito significativo nas negociações. Trump disse que o Irã estava desenvolvendo mísseis de longo alcance que ameaçam os EUA.

"Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano", disse Trump.

Israel exorta iranianos a removerem "jugo da tirania"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque conjunto EUA-Israel "criará as condições para que o bravo povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos" e "remova o jugo da tirania".

O ataque ocorre após uma guerra aérea de 12 dias em junho passado entre Israel e Irã e repetidas advertências EUA-Israel de que atacariam novamente se o Irã prosseguisse com seus programas nucleares e de mísseis balísticos.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que o ataque – lançado contra o Irã, de maioria muçulmana, durante o Ramadã, o mês sagrado muçulmano de jejum observado do amanhecer ao pôr do sol – foi preventivo e teve como objetivo eliminar ameaças a Israel.

Um oficial da defesa israelense disse que a operação foi planejada por meses em coordenação com Washington e que a data de lançamento foi decidida semanas atrás.

Os militares israelenses anunciaram o fechamento de escolas e locais de trabalho, com exceção de setores essenciais, e a proibição do espaço aéreo público. Israel fechou seu espaço aéreo para voos civis.

Os EUA e o Irã retomaram as negociações em fevereiro para tentar resolver a disputa nuclear.

O Irã, que nega buscar bombas atômicas, disse estar preparado para discutir restrições ao seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções, mas descartou vincular a questão aos seus mísseis.

