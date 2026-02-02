logo ebc
Espanha faz transplante facial de doadora que pediu morte assistida

Receptora sofria de necrose devido uma infecção por picada de inseto
Paolo Laudani - repórter da Reuters
Publicado em 02/02/2026 - 19:26
Madri
Carme, primeira receptora do transplante de rosto do mundo de doadora que solicitou morte assistida, com a equipe cirúrgica do Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, ​​Espanha 2 de fevereiro de 2026 Hospital Vall d'Hebron/Divulgação via REUTERS
Um hospital em Barcelona anunciou nesta segunda-feira que realizou um transplante facial pioneiro, no qual a doadora, pela primeira vez no mundo, ofereceu seu rosto para doação antes de se submeter a um procedimento de morte assistida.

A complexa cirurgia envolveu o transplante de tecido composto da parte central do rosto e exigiu a participação de cerca de 100 profissionais, incluindo psiquiatras e imunologistas, informou o prestigiado hospital Vall d'Hebron em um comunicado.

A coordenadora de transplantes do hospital, Elisabeth Navas, relatou que a doadora demonstrou "um nível de maturidade que deixa qualquer um sem palavras".

"Alguém que decidiu encerrar sua vida dedica um de seus últimos desejos a um estranho e lhe dá uma segunda chance dessa magnitude", disse Navas.

Líder Mundial

A receptora — identificada apenas pelo primeiro nome, Carme — sofria de necrose do tecido facial devido a uma infecção bacteriana causada por uma picada de inseto, o que afetava sua capacidade de falar, comer e enxergar.

"Quando me olho no espelho em casa, penso que estou começando a parecer mais comigo mesma", disse Carme em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, acrescentando que sua recuperação estava indo muito bem.

Para casos que exigem transplantes faciais, o doador e o receptor devem ter o mesmo sexo, grupo sanguíneo e tamanho de cabeça semelhante.

Com uma população de 49,4 milhões de pessoas, a Espanha é líder mundial em transplantes de órgãos há mais de três décadas. Em 2021, tornou-se o quarto país da União Europeia a legalizar a eutanásia.

Metade dos seis transplantes faciais já realizados na Espanha foram feitos pela equipe do Vall d'Hebron. O hospital catalão também realizou o primeiro transplante facial completo do mundo em 2010.

Um porta-voz do hospital se recusou a revelar a data exata do procedimento por motivos de privacidade, mas disse à Reuters que ele ocorreu durante o outono europeu de 2025.

Cerca de 6.300 transplantes de órgãos foram realizados no ano passado na Espanha, de acordo com dados do Ministério da Saúde, sendo os transplantes renais os mais comuns.

Em 2024, 426 pessoas receberam assistência para morrer, apontam dados do governo.

