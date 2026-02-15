"Espetáculo de circo", diz Obama sobre vídeo racista postado por Trump

Para ele, "vergonha e decoro" desapareceram da política

O ex-presidente dos EUA Barack Obama comentou, indiretamente, o vídeo racista publicado nas redes sociais do presidente Donald Trump, afirmando que a "vergonha" e o "decoro" desapareceram da política.

Questionado diretamente sobre o vídeo, mas sem citar o atual presidente estadunidense, Obama disse: “estamos assistindo uma espécie de espetáculo de circo”.

"Há uma espécie de circo acontecendo nas redes sociais e na televisão", disse Obama em entrevista ao podcast de Brian Tyler Cohen.

“A verdade é que não parece haver qualquer vergonha disso entre as pessoas que costumavam pensar que era preciso ter algum tipo de decoro, algum sentido de propriedade e respeito pelo cargo. Isso se perdeu”, acrescentou.

Obama lembrou, no entanto, que a maioria dos cidadãos não aprova este tipo de comportamento: “a maioria dos americanos acha este comportamento profundamente perturbador.”

“É verdade que chama a atenção e que é uma distração, mas as pessoas ainda acreditam na decência, na cortesia e na bondade”, acrescentou, afirmando que os cidadãos estão dando uma resposta, especificamente em Minnesota e Minneapolis.

Entenda

Há duas semanas, Donald Trump publicou um vídeo em sua rede social Truth Social que retratava Obama e a sua mulher, Michele, como macacos. O vídeo gerou críticas generalizadas por parte de democratas e republicanos e presidente acabou por remover o vídeo.

A Casa Branca defendeu inicialmente o vídeo, considerando a reação negativa uma "falsa indignação". Trump não pediu desculpas e afirmou que a publicação foi feita por um funcionário.

"Não cometi nenhum erro", disse o presidente dos EUA aos jornalistas quando questionado se planejava pedir desculpa.

Obama compara ICE a ditaduras

Durante a entrevista ao podcast, Obama abordou uma série de assuntos, dentre os quais as operações da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE).

O ex-presidente condenou as ações do ICE em Minnesota, comparando-as a comportamentos observados em "ditaduras".

"O comportamento desviante de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso", afirmou Obama, referindo-se a comportamentos "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Dois cidadãos norte-americanos que tentaram se opor ao ICE – Renee Good e Alex Pretti – foram mortos a tiros por agentes federais no mês passado, o que desencadeou uma onda de indignação e manifestações.

O ex-presidente democrata já havia criticado as ações dos agentes do ICE no mês passado, apelando a uma "reação" dos cidadãos em defesa de valores fundamentais que, segundo Obama, estão sendo "atacados".

No podcast transmitido no sábado à noite, Obama saudou a resistência contra as operações da polícia de imigração.

"São cidadãos que dizem, de forma sistemática e organizada: 'esta não é a América em que acreditamos', e 'vamos resistir, vamos revidar com a verdade, com câmaras e com manifestações pacíficas'", afirmou.

"Este tipo de comportamento heroico e persistente por parte de pessoas comuns, apesar das temperaturas negativas, é o que nos deve dar esperança", acrescentou Barack Obama.

"Enquanto tivermos pessoas que fazem isso, acho que vamos conseguir".

