"Espetáculo de circo", diz Obama sobre vídeo racista postado por Trump

Para ele, "vergonha e decoro" desapareceram da política
Mariana Ribeiro Soares – repórter da RTP
Publicado em 15/02/2026 - 17:03
Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump see off former U.S. President Barack Obama and his wife Michelle Obama as they depart following Trump's inauguration at the Capitol in Washington, U.S. January 20, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
© Jonathan Ernst/Reuters/proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O ex-presidente dos EUA Barack Obama comentou, indiretamente, o vídeo racista publicado nas redes sociais do presidente Donald Trump, afirmando que a "vergonha" e o "decoro" desapareceram da política.

Questionado diretamente sobre o vídeo, mas sem citar o atual presidente estadunidense, Obama disse: “estamos assistindo uma espécie de espetáculo de circo”. 

"Há uma espécie de circo acontecendo nas redes sociais e na televisão", disse Obama em entrevista ao podcast de Brian Tyler Cohen.

“A verdade é que não parece haver qualquer vergonha disso entre as pessoas que costumavam pensar que era preciso ter algum tipo de decoro, algum sentido de propriedade e respeito pelo cargo. Isso se perdeu”, acrescentou.

Obama lembrou, no entanto, que a maioria dos cidadãos não aprova este tipo de comportamento: “a maioria dos americanos acha este comportamento profundamente perturbador.”

“É verdade que chama a atenção e que é uma distração, mas as pessoas ainda acreditam na decência, na cortesia e na bondade”, acrescentou, afirmando que os cidadãos estão dando uma resposta, especificamente em Minnesota e Minneapolis.

Entenda

Há duas semanas, Donald Trump publicou um vídeo em sua rede social Truth Social que retratava Obama e a sua mulher, Michele, como macacos. O vídeo gerou críticas generalizadas por parte de democratas e republicanos e presidente acabou por remover o vídeo.

A Casa Branca defendeu inicialmente o vídeo, considerando a reação negativa uma "falsa indignação". Trump não pediu desculpas e afirmou que a publicação foi feita por um funcionário.

"Não cometi nenhum erro", disse o presidente dos EUA aos jornalistas quando questionado se planejava pedir desculpa.

Obama compara ICE a ditaduras

Durante a entrevista ao podcast, Obama abordou uma série de assuntos, dentre os quais as operações da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE).

O ex-presidente condenou as ações do ICE em Minnesota, comparando-as a comportamentos observados em "ditaduras".

"O comportamento desviante de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso", afirmou Obama, referindo-se a comportamentos "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Dois cidadãos norte-americanos que tentaram se opor ao ICE – Renee Good e Alex Pretti – foram mortos a tiros por agentes federais no mês passado, o que desencadeou uma onda de indignação e manifestações.

O ex-presidente democrata já havia criticado as ações dos agentes do ICE no mês passado, apelando a uma "reação" dos cidadãos em defesa de valores fundamentais que, segundo Obama, estão sendo "atacados".

No podcast transmitido no sábado à noite, Obama saudou a resistência contra as operações da polícia de imigração.

"São cidadãos que dizem, de forma sistemática e organizada: 'esta não é a América em que acreditamos', e 'vamos resistir, vamos revidar com a verdade, com câmaras e com manifestações pacíficas'", afirmou.

"Este tipo de comportamento heroico e persistente por parte de pessoas comuns, apesar das temperaturas negativas, é o que nos deve dar esperança", acrescentou Barack Obama.

"Enquanto tivermos pessoas que fazem isso, acho que vamos conseguir".

