logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA e Irã retomam negociações sobre programa nuclear, em Genebra

Mariana Ribeiro Soares – repórter da RTP
Publicado em 26/02/2026 - 09:08
Washington
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Irão e os Estados Unidos retomam nesta quinta-feira (26) as negociações em Genebra, com o objetivo de resolver a longa disputa nuclear e evitar novos ataques dos EUA ao Irão.

Teerã apresentou uma proposta e insiste que é possível chegar a um acordo se Donald Trump cumprir as pré-condições acordadas. 

Trata-se da terceira rodada de negociações na tentativa de ultrapassar o impasse de décadas sobre o programa nuclear do Irã que, Estados Unidos, Israel e outros países ocidentais acreditam ter como objetivo a construção de armas nucleares. O Irã nega essa acusação.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro do presidente norte-americano, Jared Kushner, vão participar das negociações indiretas com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.

O encontro ocorre após as discussões realizadas em Genebra na semana passada e será novamente mediado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi.

Segundo a agência de notícias estatal iraniana Irna, o Irã apresentou uma proposta para um possível acordo nuclear com os Estados Unidos, através de um intermediário de Omã.

"A delegação da República Islâmica do Irã apresentou propostas aos EUA que eliminam todos os pretextos estadunidense em relação ao programa nuclear pacífico do Irã", informou a Irna nesta quinta.

De acordo com a agência estatal, se esta proposta for rejeitada "se confirma a suspeita da falta de seriedade dos Estados Unidos em matéria diplomática e a natureza simbólica da sua postura diplomática".

A proposta foi anunciada depois de Araqchi e Albusaidi terem reunido na noite de quarta-feira.

Acordo "justo e equitativo"

Antes de partir para Genebra, Araghchi afirmou que o objetivo era alcançar “um acordo justo e equitativo no menor tempo possível”.

“As nossas posições e crenças fundamentais são completamente claras. O Irã jamais, sob quaisquer circunstâncias, procurará desenvolver armas nucleares; ao mesmo tempo, nós, iranianos, jamais abriremos mão do nosso direito de nos beneficiarmos da tecnologia nuclear para fins pacíficos.”

“Chegar a um acordo está ao nosso alcance, mas apenas se a diplomacia for priorizada”, asseverou.

O Irã insiste que um acordo pode ser alcançado, desde que Washington mantenha sua disposição de conceder à República Islâmica o direito simbólico de enriquecer urânio e de não impor controle ao programa de mísseis balísticos do país.

Estas condições são consideradas cruciais pelos diplomatas iranianos, mas ainda não está claro se os EUA aceitam estes parâmetros.

Os dois lados iniciam as negociações indiretas com posições muito distantes: enquanto Washington insiste na suspensão do enriquecimento de urânio iraniano e na limitação do alcance dos seus mísseis; Teerã diz que só estaria disposto a reduzir seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira (25) que seria um "grande problema" se o Irã não negociasse a respeito dos mísseis.

"Se nem sequer consegue avançar no programa nuclear, será difícil avançar também com os mísseis balísticos", disse Rubio ontem à noite, afirmando que a questão dos mísseis terá de ser resolvida eventualmente, uma vez que esses armamentos são projetados "exclusivamente para atingir os Estados Unidos” e representam uma ameaça à estabilidade regional.

Ameaças de Trump

A terceira rodada de negociações ocorrem enquanto Donald Trump continua ameaçando os iranianos com uma intervenção armada e enviou o maior destacamento militar para o Oriente Médio desde a Guerra do Iraque.

Na madrugada de quarta-feira, o presidente estadunidense acusou Teerã de estar desenvolvendo mísseis capazes de atingir território americano e garantiu que não permitiria que “o maior patrocinador do terrorismo no mundo” tivesse arma nuclear.

Teerã classificou as afirmações de Trump como "grandes mentiras", e o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse hoje que a República Islâmica não desenvolve armas nucleares.

"Trump disse que o Irã deve declarar que não vai desenvolver armas nucleares, mas já dissemos isso em inúmeras ocasiões", afirmou Pezeshkian, ao ressaltar que está empenhado em tentar sair “desta situação de ‘nem guerra nem paz’”.

O presidente iraniano recordou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares e que, após fazer estas declarações, "significa que não as teremos".

*É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Irã fecha parcialmente Estreito de Ormuz em meio a negociações com EUA
Irã Estados Unidos programa nuclear Negociações Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional EUA e Irã retomam negociações sobre programa nuclear, em Genebra
qui, 26/02/2026 - 09:08
A member of the medical staff enters the Provincial Clinical–Surgical Hospital
Internacional Cuba diz ter matado 4 pessoas a bordo de lancha registrada na Flórida
qui, 26/02/2026 - 08:49
Brasília 17/03/2023 - Fotos para ilustrar matéria sobre imposto de renda, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou às 9h desta quarta-feira (15) e vai até as 23h59min59s de 31 de maio. A mudança, segunda a Receita, foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada duas semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil
Economia IRPF 2026: empregador deve entregar informe de rendimento até sexta
qui, 26/02/2026 - 08:47
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Moradores retiram móveis de suas casas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Sobe para 49 número de mortos em Juiz de Fora e Ubá
qui, 26/02/2026 - 08:27
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral Polícia Militar faz operação no Complexo da Maré no Rio
qui, 26/02/2026 - 08:21
Brasília (DF) 25/02/2025 - Arte Carnavais do Brasil. Arte EBC
Geral TV Brasil mostra ao vivo desfile das escolas de samba de Porto Alegre
qui, 26/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo