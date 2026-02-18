logo ebc
Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas

Desde sábado sem comer, mulheres pedem libertação de parentes
Agência Lusa
Publicado em 18/02/2026 - 10:22
Caracas
Relatives of detainees rest as they enter their third day of a hunger strike after the National Assembly of Venezuela postponed debate on an amnesty bill, outside the National Police Zone 7 detention centre in Caracas, Venezuela, February 16, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução

Um grupo de mulheres familiares de presos políticos venezuelanos completou 96 horas em greve de fome, nos arredores de uma unidade policial em Caracas, para exigir a libertação dos detidos.

Das dez mulheres que iniciaram a greve de fome às 6h de sábado (14), uma desmaiou na segunda-feira e foi levada para um hospital de táxi devido à falta de ambulâncias disponíveis, disse à agência de notícias EFE o ativista Diego Casanova, membro da Organização não-governamental (ONG) Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos.

Na rede social X, a ONG alertou que "a indiferença e a falta de respostas do Estado continuam a colocar em grave risco a vida e a integridade destas mulheres e dos presos políticos que também mantêm a greve de fome" dentro da delegacia da Polícia Nacional Bolivariana, conhecida como Zona 7.

Este grupo de detidos iniciou a greve na sexta-feira (13) e já estão "há mais de 120 horas nesta medida extrema de protesto", divulgou a ONG que, na segunda-feira, denunciou que os policiais impediram a entrada de soro para os presos sem darem qualquer explicação.

No local, há um pequeno quadro com informações sobre a greve das mulheres, como o tempo decorrido, e uma faixa grande onde se lê "Liberdade para todos".

As manifestantes, com idades entre os 23 e 46 anos, permanecem deitadas sobre colchões.
 

Relatives of detainees go through medical checkups as they enter their third day of a hunger strike after the National Assembly of Venezuela postponed debate on an amnesty bill, outside the National Police Zone 7 detention centre in Caracas, Venezuela, February 16, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Dez mulheres em greve de fome pedem a libertação de seus familiares em Caracas. - Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução

A ONG explicou que a greve está sendo realizada por causa "do descumprimento" do presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, que em 6 de fevereiro prometeu a libertação de "todos" assim que a lei de anistia fosse aprovada, algo que estimou que ocorreria "o mais tardar" na sexta-feira.

No sábado, 17 detidos foram libertados na Zona 7, informou o presidente do parlamento.

O processo de libertação e a discussão sobre uma anistia ocorrem em um "novo momento político" anunciado pela presidente, Delcy Rodríguez, que assumiu o cargo depois que os Estados Unidos sequestraram o presidente Nicolás Maduro em uma operação militar em Caracas, em janeiro.

Venezuela aprova em 1º turno Lei de Anistia para manifestantes presos
Político da oposição Juan Pablo Guanipa é detido por agentes de segurança da Venezuela 23/05/2025 TV do Governo da Venezuela/Divulgação via REUTERS
Opositor venezuelano Guanipa é solto enquanto continuam libertações
Edição:
Denise Griesinger
invasão Venezuela Caracas Presos Políticos
