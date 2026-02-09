logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Final do futebol americano vira festa multicultural pró-imigrantes

Cantor Bad Bunny enalteceu países e culturas latino-americanas
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 10:38
Rio de Janeiro
Bad Bunny dá entrevista coletiva em São Francisco 05/02/2026 REUTERS/Carlos Barria
© Carlos Barria

O Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, que aconteceu na noite deste domingo (8), na cidade de Santa Clara (Califórnia), virou uma festa multicultural pró-imigrantes a favor de países latino-americanos e teve forte conteúdo anti-Trump.

A partida entre o Seattle Seahawks e o New England Patriots acabou quase sendo um detalhe no meio de todo o evento. A escolha do cantor porto-riquenho Bad Bunny, que faz muito sucesso no mundo todo atualmente, anunciado há alguns meses, desagradou o presidente Donald Trump, que se manifestou contrário à presença do artista no Super Bowl. A apresentação de Bunny foi marcada pelo orgulho latino-americano e pelo apoio aos imigrantes que vivem nos Estados Unidos.

Mas o tom crítico à política anti-imigração do atual governo norte-americano começou cedo. Antes do início da partida, a banda Green Day, abertamente anti-trump, se apresentou e tocou alguns de seus maiores hits, incluindo American Idiot. O vocalista Billie Joel Armstrong não citou nominalmente o presidente americano, como já fez em shows recentes, mas a presença do grupo punk no evento também pode ser considerado um recado a Trump.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bad Bunny

A apresentação de Bad Bunny, no intervalo da partida, foi histórica, principalmente por causa da política anti-imigração do governo norte-americano e da forte atuação do ICE, polícia que atual contra imigrantes ilegais e que vem cometendo grandes abusos e até mortes.

O artista fez um show totalmente político e multi-cultural, enaltecendo todas as nações latino-americanas e a importância que têm dentro dos EUA.

Bunny não citou diretamente Trump ou o ICE, mas todo o show trouxe o orgulho latino para o centro do Levi’s Stadium. Com todas as músicas e todas as suas falas em espanhol, o artista foi rodeado por um cenário que reproduzia uma plantação de cana-de-açucar, que já foi uma cultura forte em Porto Rico e ainda é em vários outros da região.

Elementos culturais latinos foram surgindo conforme Bunny se movimentava pelo campo. A cantora Lady Gaga, convidada do astro da noite, surgiu cantando a música Die With a Smile, em inglês mesmo, só que numa versão em ritmo latino. Ricky Martin, também porto-riquenho, se juntou à festa. Ele cantou a música Lo Que Le Pasó a Hawaii, de Bunny, e que tem como tema a colonização predatória praticada pelos governos americanos.

A reação de Trump foi quase que imediata. Em sua rede social, a Truth Social, o presidente escreveu:

“O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido, é uma afronta à Grandeza da América, e não representa nossos padrões de Sucesso, Criatividade ou Excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é nojenta, especialmente para crianças pequenas que estão assistindo por todos os Estados Unidos e no mundo. Este ‘show’ é apenas um ‘tapa na cara’ do nosso País, que estabelece novos padrões e recordes todos os dias, incluindo o melhor mercado de ações na história! Não há nada inspiracional nessa bagunça de show do intervalo, que terá ótimos reviews da mídia de fake news, porque eles não têm ideia do que está acontecendo no MUNDO REAL. E, aliás, a NFL deveria substituir imediatamente essa regra do pontapé inicial. FAÇA A AMÉRICA GRANDE DE NOVO! Presidente Donald J. Trump”.

Já próximo do final de sua apresentação, que durou 13 minutos, os dançarinos entraram portando bandeiras de todos os países do continente. Bad Bunny aparece segurando uma bola de futebol americano e diz “God Bless, America” e caminha com ela dizendo os nomes de todos os países da região, do Chile ao Canadá, passando por Brasil, Guatemala, Porto Rico e chegando aos Estados Unidos (e não América).

Ao final, Bunny mostra a bola para a câmera com a frase “Juntos somos a América” e diz, em espanhol, “continuamos aqui”.

Relacionadas
prisão Polícia, ataque a tiros em Kansas City, Chiefs, Super Bowl
Dois menores são denunciados por tiros na festa do Super Bowl nos EUA
polícia, nfl, Kansas City Chiefs, Super Bowl, tiroteio
Festa do Chiefs por conquista do Super Bowl termina em tiroteio
Edição:
Maria Claudia
Super Bowl Bad Bunny Futebol Americano
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Polícia prende piloto suspeito de participar de rede de pedofilia
seg, 09/02/2026 - 11:43
Bad Bunny dá entrevista coletiva em São Francisco 05/02/2026 REUTERS/Carlos Barria
Internacional Final do futebol americano vira festa multicultural pró-imigrantes
seg, 09/02/2026 - 10:38
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,97% este ano
seg, 09/02/2026 - 10:14
Vale diz que acidente não deixou feridos e está apurando as causas do extravasamento de água. Foto: Gustavo Andrade/Vale
Meio Ambiente Após vazamento, Justiça paralisa atividades da Vale em complexo de MG
seg, 09/02/2026 - 10:00
FILE PHOTO: Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi poses in this undated handout picture. Mohammadi family/REUTERS/File Photo
Internacional Tribunal do Irã condena Nobel da Paz a mais sete anos e meio de prisão
seg, 09/02/2026 - 09:28
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal
seg, 09/02/2026 - 08:53
Ver mais seta para baixo