Forte tempestade de inverno fecha escolas no nordeste dos EUA

Autoridades alertam sobre nevasca e pedem que população fique em casa
Rajesh Kumar Singh - Repórter da Reuters*
Publicado em 23/02/2026 - 11:20
Nova York
Nevasca nos Estados Unidos (EPA/Andrew Gombert/Agência Lusa)
© EPA/Andrew Gombert/Agência Lusa
Reuters

Crianças em várias partes do nordeste dos Estados Unidos (EUA) ficaram em casa nesta segunda-feira (23), pois uma forte tempestade de inverno forçou o fechamento de escolas e levou escritórios e sistemas de transporte público a adotar horários de emergência. Autoridades de toda a região alertam sobre neve forte, ventos fortes e condições perigosas para viagens.

A tempestade já atrapalhou as viagens ao longo da costa leste dos EUA, de Washington à Nova Inglaterra, com as companhias aéreas cancelando milhares de voos e as autoridades pedindo às pessoas que não saiam às ruas. O clima de inverno no nordeste do país também pode retardar o processamento, transporte e a entrega de correspondências e pacotes, informou o Serviço Postal dos EUA.

A cidade de Nova York, o maior distrito escolar do país, determinou o fechamento de todas as escolas públicas para um tradicional dia de neve, sem aulas remotas e com todos os programas extracurriculares cancelados.

O prefeito Zohran Mamdani declarou estado de emergência e ordenou que veículos não essenciais ficassem fora das ruas da cidade da noite de domingo até o meio-dia de hoje. Ele alegou que os limpa-neves e as equipes de emergência precisavam das ruas desobstruídas à medida que a neve se intensificava. A cidade está sob seu primeiro alerta de nevasca desde 2017.

Os escritórios da prefeitura fecharam para atendimento presencial, e os funcionários municipais não essenciais poderão trabalhar remotamente.

"Peço a todos os nova-iorquinos que fiquem em casa", disse Mamdani.

Emergências regionais

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que determinou a 100 membros da Guarda Nacional para ajudar em Long Island, Nova York e Lower Hudson Valley — áreas que devem sofrer o impacto da forte nevasca e dos ventos costeiros. A tempestade também forçou o fechamento do complexo da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Manhattan.

Partes do nordeste podem ter até 60 centímetros de neve e rajadas de vento que podem chegar a 110km/h, aumentando o risco de queda de árvores e falta de energia, de acordo com o Departamento de Segurança Interna.

Em uma atualização nesse domingo, a agência disse que, apesar da falta de financiamento, o trabalho de resposta a desastres da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) continua ininterrupto, incluindo viagens de funcionários, operações de emergência e assistência crítica para pessoas afetadas por desastres ativos, com a segurança da vida e a proteção da propriedade permanecendo como prioridades máximas.

Na semana passada, a Reuters informou que o governo do presidente Donald Trump ordenou que a Fema suspendesse o envio de centenas de trabalhadores humanitários para áreas afetadas por desastres em todo o país.

A governadora de Massachusetts, Maura Healey, declarou emergência e disse aos funcionários públicos para ficarem em casa. Connecticut proibiu veículos comerciais de circular em rodovias de acesso limitado na noite de domingo, isentando apenas entregas de emergência.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou emergência em todo o estado a partir do meio-dia de domingo e pediu aos moradores que levassem a tempestade a sério.

*(Reportagem adicional de Tatiana Bautzer e Shivansh Tiwary)

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Estados Unidos Nordeste Nevasca Escolas Fechamento
