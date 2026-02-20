Fósseis de nova espécie de dinossauro gigante são encontrados no Níger

Em um local remoto e árido do deserto do Saara, no Níger, cientistas descobriram fósseis de uma nova espécie de Spinosaurus, um dos maiores dinossauros carnívoros, notável por sua grande crista em forma de lâmina na cabeça e mandíbulas com dentes entrelaçados para capturar peixes escorregadios.

A espécie vagava por um ambiente florestal no interior e entrava em rios para capturar peixes de grande porte, tal como uma ave pernalta moderna: uma “garça infernal”, como disse um dos pesquisadores, considerando que tinha cerca de 12 metros de comprimento e pesava de 5 a 7 toneladas.

O dinossauro apresentava um perfil impressionante na paisagem do período Cretáceo da África há cerca de 95 milhões de anos, enquanto caçava peixes grandes, como celacantos, nos cursos d'água da região.

Sua crista craniana óssea, com cerca de 50 centímetros (cm) de altura, parecia uma espada curva chamada cimitarra, e ele tinha uma grande estrutura semelhante a uma vela nas costas e um focinho alongado semelhante ao de um crocodilo.

Junto com o nome do gênero existente Spinosaurus, que significa “lagarto espinhoso”, os pesquisadores deram a ele o nome da espécie mirabilis, que significa “impressionante”, em referência à sua crista.

Um gênero é um grupo de espécies intimamente relacionadas que possuem características semelhantes. Por exemplo, leões e tigres são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes.

Dinossauros gigantes

Trata-se da segunda espécie conhecida de Spinosaurus, um dinossauro que ganhou fama na cultura popular por sua representação nos filmes Jurassic Park. A outra espécie conhecida, Spinosaurus aegyptiacus, foi nomeada em 1915 com base em fósseis encontrados no Egito.

O Spinosaurus mirabilis, o único dinossauro predador semiaquático conhecido, junta-se ao Tyrannosaurus, ao Giganotosaurus e ao Carcharodontosaurus dentre os maiores dinossauros carnívoros que já habitaram a terra.

As duas espécies de Spinosaurus, que eram contemporâneas, compartilhavam o mesmo plano corporal geral, incluindo longas espinhas dorsais que formavam uma estrutura semelhante a uma vela e um crânio adaptado para caçar peixes.

A crista do Spinosaurus mirabilis é muito maior que a do Spinosaurus aegyptiacus, e ele tem um focinho mais alongado, dentes mais espaçados entre si e membros posteriores mais longos.

Os pesquisadores afirmaram que sua crista provavelmente servia para exibição, uma vez que parece frágil demais para ter sido usada como arma, mesmo sendo um osso sólido sem as bolsas de ar presentes em algumas outras cristas de dinossauros.

A crista, provavelmente revestida de queratina como os chifres de um touro, pode ter tido cores vivas e sido fundamental na competição sexual ou territorial ou no reconhecimento entre indivíduos.

“Trata-se de amor e vida — atrair um parceiro, defender seus locais favoritos para se alimentar”, disse o paleontólogo Paul Sereno, da Universidade de Chicago, principal autor da pesquisa publicada nesta quinta-feira (19) na revista Science.

A localização retraída de suas narinas, mais atrás do que o normal, permitia que ele submergisse a maior parte do focinho na água para perseguir presas nadadoras pelo tempo necessário, enquanto respirava normalmente.

Além disso, suas fileiras superior e inferior de dentes se encaixavam perfeitamente durante uma mordida, chamada interdigitação.

“Seus grandes dentes cônicos sem serrilhas que se interdigitam formam uma ‘armadilha para peixes’ que é muito boa para perfurar e prender peixes escorregadios nas mandíbulas, impedindo-os de deslizar”, disse o paleontólogo e coautor do estudo Daniel Vidal, da Universidade de Chicago e da Universidad Nacional de Educación a Distancia, na Espanha.

“O Spinosaurus mirabilis tem algumas das adaptações piscívoras mais extremas entre todos os dinossauros, então sabemos que ele era melhor em caçar peixes do que em caçar outros dinossauros”, disse Vidal.

Os fósseis do Spinosaurus aegyptiacus vêm de sítios arqueológicos no Egito e Marrocos, perto da costa cretácea do Mar de Tétis, predecessor do atual Mar Mediterrâneo e Oceano Índico.

Hipótese aquática

Esse fato, somado a certas características esqueléticas, levou alguns cientistas a teorizarem que o Spinosaurus era totalmente aquático, um nadador em águas abertas e um predador que mergulhava em busca de presas em um ambiente marinho.

Mas os fósseis do Spinosaurus mirabilis foram encontrados no interior, a cerca de 500 a 1.000 quilômetros da costa oceânica mais próxima.Esse fato, juntamente com aspectos da anatomia do animal, aponta para o Spinosaurus como um predador de águas rasas e não totalmente aquático, afirmaram os pesquisadores.

Sereno chamou a descoberta do Spinosaurus mirabilis de “o golpe de misericórdia para a hipótese aquática”.

Jenguebi, onde os fósseis foram descobertos, é uma localidade remota do Saara, com afloramentos de arenito ricos em fósseis cercados por dunas de areia. Para sua expedição de 2022, os pesquisadores partiram da cidade de Agadez em um comboio e dirigiram fora da estrada por quase três dias, muitas vezes ficando presos na areia.

A viagem valeu a pena, pois eles descobriram partes de três crânios de Spinosaurus mirabilis e outros ossos, juntamente com fósseis de outras criaturas.

Há muito ofuscado na imaginação do público pelo T. rex, o Spinosaurus agora está tendo seu momento de destaque.

“É um acontecimento dinossáurico”, disse Sereno.

