logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Fronteira de Rafah entre Gaza e Egito é reaberta condicionalmente

Passagem estava interditada por Israel desde maio de 2024
Lusa*
Publicado em 02/02/2026 - 08:02
Gaza
Caminhões carregando ajuda humanitária fazem fila na passagem de Rafah, na fronteira entre Egito e Faixa de Gaza 13/08/2025 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Direitos Reservados
Lusa

A fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah, interditada por Israel desde maio de 2024, reabriu nesta segunda-feira (2) em ambos os sentidos, mas condicionada a 50 movimentos por dia, segundo fonte israelense.

"A partir de agora e após a chegada da missão europeia Eubam [de assistência], a passagem de Rafah está aberta aos moradores, para entrada e saída", informou a agência de notícias francesa AFP.

As forças israelenses já tinham permitido alguma mobilidade naquele ponto nesse domingo (1º), vital para a ajuda humanitária e para o avanço do cessar-fogo entre o estado de Israel e o movimento radical islâmico palestino Hamas.

Na devastada Faixa de Gaza, muitos palestinos esperam finalmente poder sair. Cerca de 20 mil crianças e adultos que necessitam de cuidados médicos esperam deixar Gaza por meio dessa passagem e milhares de outros fora do território esperam regressar às suas casas.

A reabertura da fronteira deverá permitir também a entrada dos 15 membros da Comissão Nacional para a Administração de Gaza, encarregados de gerir o território durante um período de transição sob a supervisão do 'Conselho de Paz' presidido por Donald Trump.

A reabertura completa faz parte do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar definitivamente a guerra que começou em 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas a Israel.

No sábado (31), ataques aéreos israelenses mataram 32 pessoas, segundo a Defesa Civil de Gaza, num dos dias mais sangrentos desde o início da trégua, em 10 de outubro de 2025. Israel alegou estar respondendo a violações do cessar-fogo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Fotos memoriais de reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro do Hamas a Israel em Tel Aviv, Israel 12/08/2024 REUTERS/Florion Goga
Israel diz ter recuperado corpo do último refém em Gaza
A man handles fallen cables at the Jerusalem headquarters of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) as the headquarters is dismantled by Israeli forces, in East Jerusalem, January 20, 2026. REUTERS/Ammar Awad
Brasil condena demolição de agência da ONU por Israel em Jerusalém
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Trump confirma convite a Lula para compor conselho sobre Gaza
Conflito no Oriente Médio Rafah fronteira Gaza Egito Reabertura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Show host Trevor Noah speaks during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Cultura Grammy 2026 é marcado por críticas a Trump
seg, 02/02/2026 - 11:16
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Educação Sisu: acaba hoje prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
seg, 02/02/2026 - 11:05
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,99% este ano
seg, 02/02/2026 - 11:00
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
Saúde Reino Unido alerta para pancreatite associada a canetas emagrecedoras
seg, 02/02/2026 - 10:45
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Internacional Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia
seg, 02/02/2026 - 10:31
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte
seg, 02/02/2026 - 10:04
Ver mais seta para baixo