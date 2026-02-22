Homem armado que invadiu resort de Trump é morto por agentes

Ele chegou até o perímetro de segurança de Mar-a-Lago, na Flórida

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a polícia local mataram a tiros um homem armado neste domingo (22) depois que ele invadiu o perímetro de segurança do resort de Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida, informaram as autoridades. Trump, que está atualmente em Washington, não estava no resort no momento.

O homem, que parecia ter 20 anos, carregava uma arma e um galão de combustível, informou o Serviço Secreto dos EUA, acrescentando que ele foi visto no portão norte do resort por volta da 1h30 da manhã (3h30 no horário de Brasília).

Dois agentes do Serviço Secreto dos EUA e um vice-xerife do condado de Palm Beach confrontaram o homem e ordenaram que ele largasse os dois itens, disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje.

Ele largou o galão de combustível e levantou a arma “em posição de tiro”, levando as autoridades a abrir fogo, disse Bradshaw. O homem foi declarado morto no local. Nenhum policial ficou ferido.

As autoridades não informaram os motivos do incidente. O FBI assumiu a investigação e está coletando provas no local, disseram as autoridades.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de manifestação sobre o incidente.

Os Estados Unidos estão enfrentando um aumento na violência política. Em 2024, Trump enfrentou duas tentativas de assassinato, incluindo uma em seu campo de golfe em West Palm Beach.

(Reportagem de Jasper Ward em Washington; reportagem adicional de Andrea Shalal)

*Proibida a reprodução deste conteúdo