logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Homem armado que invadiu resort de Trump é morto por agentes

Ele chegou até o perímetro de segurança de Mar-a-Lago, na Flórida
Jasper Ward - Reuters
Publicado em 22/02/2026 - 13:31
Washington
Palm Beach, Florida – February 16, 2026: Residents watching the motorcade, police units along the route, and views of Mar?a?Lago and Air Force One are seen during President Donald Trump’s departure back to the White Mar-A-Lago is seen after the Presidents departure after the Presidents Day weekend.(Christopher G. Beckett/Sipa USA)
© Reuters/Christopher Beckett/Proibida reprodução
Reuters

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a polícia local mataram a tiros um homem armado neste domingo (22) depois que ele invadiu o perímetro de segurança do resort de Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida, informaram as autoridades. Trump, que está atualmente em Washington, não estava no resort no momento.

O homem, que parecia ter 20 anos, carregava uma arma e um galão de combustível, informou o Serviço Secreto dos EUA, acrescentando que ele foi visto no portão norte do resort por volta da 1h30 da manhã (3h30 no horário de Brasília).

Dois agentes do Serviço Secreto dos EUA e um vice-xerife do condado de Palm Beach confrontaram o homem e ordenaram que ele largasse os dois itens, disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje.

Ele largou o galão de combustível e levantou a arma “em posição de tiro”, levando as autoridades a abrir fogo, disse Bradshaw. O homem foi declarado morto no local. Nenhum policial ficou ferido.

As autoridades não informaram os motivos do incidente. O FBI assumiu a investigação e está coletando provas no local, disseram as autoridades.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de manifestação sobre o incidente.

Os Estados Unidos estão enfrentando um aumento na violência política. Em 2024, Trump enfrentou duas tentativas de assassinato, incluindo uma em seu campo de golfe em West Palm Beach. 

(Reportagem de Jasper Ward em Washington; reportagem adicional de Andrea Shalal)

*Proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a chart next to U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick as Trump delivers remarks on tariffs in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria//File Photo
Trump diz que aumentará tarifa global de 10% para 15%
Agentes do ICE durante operação em Minnesota 18/1/2026 REUTERS/Leah Millis
Governo Trump amplia autoridade do ICE para deter refugiados
Donald Trump homem invade Mara-a-Lago resort de Trump FBI
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palm Beach, Florida – February 16, 2026: Residents watching the motorcade, police units along the route, and views of Mar?a?Lago and Air Force One are seen during President Donald Trump’s departure back to the White Mar-A-Lago is seen after the Presidents departure after the Presidents Day weekend.(Christopher G. Beckett/Sipa USA)
Internacional Homem armado que invadiu resort de Trump é morto por agentes
dom, 22/02/2026 - 13:31
Logo da Agência Brasil
Geral Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba
dom, 22/02/2026 - 12:49
Rifaina (MG), 22/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem atendimento em acidente com lancha. Foto: CBMG/Divulgação
Geral Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
dom, 22/02/2026 - 12:08
Rio de Janeiro (RJ), 21/02/2026 - Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Saúde Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue
dom, 22/02/2026 - 11:37
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Escolas já podem responder à segunda fase do Censo Escolar 2025
dom, 22/02/2026 - 11:37
Niterói (RJ), 21/02/2026 - Bloco Percussomos do Amor ressalta inclusão no carnaval. Foto: Percussomos do Amor/Divulgação
Cultura Bloco Percussomos do Amor ressalta inclusão no carnaval de Niterói
dom, 22/02/2026 - 11:14
Ver mais seta para baixo