logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã dispara mísseis contra países árabes do Golfo

Estrondos fortes foram ouvidos em Abu Dhabi
Reuters
Publicado em 28/02/2026 - 10:20
Dubai
MANAMA, BAHRAIN - FEBRUARY 28: Smoke rises after Iran carried out a missile strike on the main headquarters of the U.S. Navy’s 5th Fleet in Manama in retaliation against US-Israeli attacks, in Bahrain February 28, 2026. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução
Reuters

Diversos países árabes do Golfo disseram ter sido alvos de mísseis iranianos neste sábado (28), após Teerã prometer retaliar contra ataques dos Estados Unidos e de Israel, levando o conflito a uma parte do mundo árabe que se orgulha de sua relativa segurança.

A mídia estatal dos Emirados Árabes Unidos informou que uma pessoa morreu em Abu Dhabi, mas não deu detalhes.

Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, todos com presença militar dos EUA, disseram ter interceptado os mísseis iranianos.

"Todos os territórios ocupados e as bases criminosas dos EUA na região foram atingidos pelos poderosos golpes de mísseis iranianos. Esta operação continuará implacavelmente até que o inimigo seja derrotado decisivamente", declarou a Guarda Revolucionária do Irã.

O Bahrein confirmou um ataque em seu território e afirmou que um centro de serviços da Quinta Frota dos EUA foi atingido. Um vídeo de uma testemunha da Reuters mostrou uma coluna de fumaça cinza subindo perto da costa da pequena nação insular enquanto sirenes soavam.

Estrondos fortes foram ouvidos em Abu Dhabi, de acordo com cinco testemunhas, incluindo dois correspondentes da Reuters. Alguns moradores receberam um alerta por telefone informando-os para se abrigarem no prédio seguro mais próximo e ficarem longe das janelas devido a ameaças de mísseis.

Uma testemunha disse à Reuters que ouviu cinco estrondos em rápida sucessão que fizeram as janelas de uma casa perto da Corniche de Abu Dhabi vibrarem. Outras testemunhas nas áreas de Al Dhafra e Bateen também ouviram estrondos fortes.

Caças foram vistos sobrevoando a área da Ilha Yas, em Abu Dhabi, na tarde deste sábado.

No Catar, as forças armadas afirmaram em um comunicado que interceptaram mísseis iranianos antes que atingissem o território catariano, após "coordenação conjunta". Diversas ondas sucessivas de explosões foram ouvidas na capital do Catar, Doha.

Após a Embaixada dos EUA emitir um alerta para que as pessoas se abrigassem em Doha, muitos moradores retomaram suas atividades normais. Havia supermercados, banhistas e um ônibus turístico amarelo de dois andares, lotado de turistas, circulava pelo bairro de West Bay.

Mais tarde, quando o governo enviou um alerta por celular para que as pessoas se abrigassem, o número de pessoas nas ruas diminuiu e o trânsito também.

O exército do Kuwait afirmou ter neutralizado mísseis em seu espaço aéreo, enquanto a Jordânia declarou ter abatido dois mísseis balísticos iranianos.

Companhias aéreas globais suspenderam voos em todo o Oriente Médio, e os mapas de voo mostravam o espaço aéreo sobre o Irã praticamente vazio.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Após ataque filas se formaram em postos de gasolina. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Ataque dos EUA e Israel provoca medo e pânico no Irã
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
Israel e EUA atacam Irã
guerra EUA/Irã Estados Unidos Israel Teerã Golfo Emirados Árabes Unidos Quinta Frota dos EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smoke rises during a reported Iranian missile attack near a U.S. base, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, in this screengrab obtained from a video released on February 28, 2026. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION LINES : Reuters confirmed the location as Manama, Bahrain, from the road layout, buildings, electric tower and light posts, which matched satellite imagery. The date when the video was filmed could not be independently verified. Bahrain said that the service center of the U.S. Fifth Fleet had been subjected to a missile attack. No earlier version of the video was found posted online before Saturday (February 28).
Internacional "Irã tem direito de se defender", diz vice-ministro após retaliação
sab, 28/02/2026 - 13:11
Smoke is left in the sky after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, as seen from Doha, Qatar, February 28, 2026. REUTERS/Mohammed Salem
Internacional Ataque em escola mata 57 estudantes, diz Irã
sab, 28/02/2026 - 13:02
U.S. President Donald Trump speaks to announce that the U.S. had begun
Internacional Trump justifica que ataque ao Irã é para defender norte-americanos
sab, 28/02/2026 - 12:37
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Internacional Japão, Rússia e União Europeia reagem a ataque conjunto ao Irã
sab, 28/02/2026 - 12:24
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Número de mortes sobe para 66 em Minas Gerais
sab, 28/02/2026 - 12:10
Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã
sab, 28/02/2026 - 11:56
Ver mais seta para baixo