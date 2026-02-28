Irã dispara mísseis contra países árabes do Golfo

Diversos países árabes do Golfo disseram ter sido alvos de mísseis iranianos neste sábado (28), após Teerã prometer retaliar contra ataques dos Estados Unidos e de Israel, levando o conflito a uma parte do mundo árabe que se orgulha de sua relativa segurança.

A mídia estatal dos Emirados Árabes Unidos informou que uma pessoa morreu em Abu Dhabi, mas não deu detalhes.

Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, todos com presença militar dos EUA, disseram ter interceptado os mísseis iranianos.

"Todos os territórios ocupados e as bases criminosas dos EUA na região foram atingidos pelos poderosos golpes de mísseis iranianos. Esta operação continuará implacavelmente até que o inimigo seja derrotado decisivamente", declarou a Guarda Revolucionária do Irã.

O Bahrein confirmou um ataque em seu território e afirmou que um centro de serviços da Quinta Frota dos EUA foi atingido. Um vídeo de uma testemunha da Reuters mostrou uma coluna de fumaça cinza subindo perto da costa da pequena nação insular enquanto sirenes soavam.

Estrondos fortes foram ouvidos em Abu Dhabi, de acordo com cinco testemunhas, incluindo dois correspondentes da Reuters. Alguns moradores receberam um alerta por telefone informando-os para se abrigarem no prédio seguro mais próximo e ficarem longe das janelas devido a ameaças de mísseis.

Uma testemunha disse à Reuters que ouviu cinco estrondos em rápida sucessão que fizeram as janelas de uma casa perto da Corniche de Abu Dhabi vibrarem. Outras testemunhas nas áreas de Al Dhafra e Bateen também ouviram estrondos fortes.

Caças foram vistos sobrevoando a área da Ilha Yas, em Abu Dhabi, na tarde deste sábado.

No Catar, as forças armadas afirmaram em um comunicado que interceptaram mísseis iranianos antes que atingissem o território catariano, após "coordenação conjunta". Diversas ondas sucessivas de explosões foram ouvidas na capital do Catar, Doha.

Após a Embaixada dos EUA emitir um alerta para que as pessoas se abrigassem em Doha, muitos moradores retomaram suas atividades normais. Havia supermercados, banhistas e um ônibus turístico amarelo de dois andares, lotado de turistas, circulava pelo bairro de West Bay.

Mais tarde, quando o governo enviou um alerta por celular para que as pessoas se abrigassem, o número de pessoas nas ruas diminuiu e o trânsito também.

O exército do Kuwait afirmou ter neutralizado mísseis em seu espaço aéreo, enquanto a Jordânia declarou ter abatido dois mísseis balísticos iranianos.

Companhias aéreas globais suspenderam voos em todo o Oriente Médio, e os mapas de voo mostravam o espaço aéreo sobre o Irã praticamente vazio.

