Irã fecha parcialmente Estreito de Ormuz em meio a negociações com EUA

O líder supremo do Irã advertiu nesta terça-feira (17) que tentativas dos Estados Unidos de derrubar o governo iraniano vão fracassarão, enquanto Washington e Teerã iniciam negociações indiretas em Genebra sobre uma longa disputa nuclear, em meio a um aumento do contingente militar norte-americano no Oriente Médio.

Apenas algumas horas após o início das negociações, a agência de notícias semioficial iraniana Fars informou que partes do estratégico Estreito de Ormuz serão fechadas por algumas horas devido por “precauções de segurança”, enquanto a Guarda Revolucionária iraniana realiza exercícios militares na rota de exportação de petróleo mais importante do mundo.

No ano passado, o Irã já havia ameaçado fechar o estreito para o transporte comercial se fosse atacado, medida que bloquearia um quinto do fluxo global de petróleo e elevaria os preços do produto bruto.

Os EUA, que se juntaram a Israel no bombardeio das instalações nucleares do Irã em junho, enviaram uma força de combate para a região, e o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que uma “mudança de regime” no Irã pode ser a melhor coisa que poderia acontecer.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner estão participando das negociações, mediadas por Omã, disse uma fonte, juntamente com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi.

Donald Trump disse que estaria envolvido “indiretamente” nas negociações de Genebra e que acredita que Teerã queira chegar a um acordo.

“Não acho que eles queiram as consequências de não fazer um acordo”, disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One na segunda-feira.

“Poderíamos ter feito um acordo em vez de enviar os B-2s para destruir seu potencial nuclear. E tivemos que enviar os B-2s.”

Ameaça

Logo após o início das negociações, a mídia iraniana citou o líder supremo aiatolá Ali Khamenei dizendo que Washington não poderia forçar a saída de seu governo. A república é governada por clérigos desde a Revolução Islâmica de 1979.

“O presidente dos EUA diz que seu exército é o mais forte do mundo, mas o exército mais forte do mundo às vezes pode levar um tapa tão forte que não consegue se levantar”, disse em comentários publicados pela mídia iraniana.

Uma autoridade de alto escalão iraniano disse à Reuters que o sucesso das negociações em Genebra dependia de os EUA não fazerem exigências irrealistas e de sua seriedade em suspender as sanções econômicas que prejudicam o Irã.

Alvos nucleares

Teerã e Washington tinham programado a sexta rodada de negociações em junho do ano passado, quando Israel, aliado de Washington, lançou uma campanha de bombardeios contra o Irã, à qual se juntaram bombardeiros B-2 dos EUA que atacaram alvos nucleares. Desde então, Teerã afirmou ter suspendido as atividades de enriquecimento de urânio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que as opiniões de Teerã sobre a questão nuclear, o levantamento das sanções e uma estrutura para qualquer entendimento foram transmitidas ao lado norte-americano.

A reunião ocorreu na residência do embaixador de Omã na ONU, em meio a forte presença de segurança. Alguns carros com placas diplomáticas iranianas eram visíveis do lado de fora.

As Forças Armadas dos EUA estão se preparando para a possibilidade de semanas de operações contra o Irã, caso Trump ordene um ataque, disseram duas autoridades americanas à Reuters.

Washington e Israel acreditam que o Irã tem intenção de construir armas nucleares que poderiam ameaçar a existência de Israel.

O Irã afirma que seu programa nuclear é puramente pacífico, embora tenha enriquecido urânio muito além da pureza necessária para gerar energia e próximo do necessário para uma bomba.

Protestos

Desde os ataques de junho, os governantes islâmicos do Irã enfrentam protestos de rua, reprimidos com o custo de milhares de vidas, contra uma crise no custo de vida impulsionada em parte por sanções internacionais que estrangularam a receita do petróleo do Irã.

O Irã aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, que garante aos países o direito de desenvolver energia nuclear civil em troca da renúncia às armas atômicas e da cooperação com a agência nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica.

Israel, que não assinou o TNP, não confirma nem nega ter armas nucleares, sob uma política ambígua de décadas destinada a dissuadir os inimigos vizinhos.

*Reportagem adicional de Parisa Hafezi e Elwely Elwelly em Dubai, Humeyra Pamuk em Budapeste, Rishabh Jaiswal em Bengaluru, Steve Holland em Washington