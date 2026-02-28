logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel e EUA atacam Irã

Também neste sábado, explosões foram ouvidas em Israel
Da Agência Brasil*
Publicado em 28/02/2026 - 08:22
Rio de Janeiro
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução

Israel lançou um ataque contra o Irã no início da manhã deste sábado (28), declarando estado de emergência "especial e imediato" em todo o país, de acordo com informações da Agência Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou "grandes operações de combate" no Irã com o objetivo de defender o povo americano, "eliminando ameaças iminentes do regime iraniano".

Israel afirmou ter lançado um ataque preventivo contra o Irã, levando o Oriente Médio a um novo confronto militar e diminuindo ainda mais as esperanças de uma solução diplomática para a longa disputa nuclear entre Teerã e o Ocidente.

Também neste sábado, explosões foram ouvidas na região de Haifa, no norte de Israel, no sábado, após lançamentos de mísseis do Irã, conforme o portal de notícias israelense Ynet. Ainda de acordo com a Reuters, mais cedo, sirenes de alerta aéreo soaram em diversas áreas de Israel depois que mísseis foram identificados como lançados do Irã em direção ao país, disse o exército israelense.

*As informações são da Agência Reuters

Relacionadas
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
EUA e Irã retomam negociações sobre programa nuclear, em Genebra
Vista aérea do assentamento judeu de Kedar, na Cisjordânia ocupada 25/6/2023 REUTERS/Ilan Rosenberg
Chanceleres de vários países condenam Israel por ações na Cisjordânia
Barraca que abrigava jornalistas é alvo de ataque israelense em Khan Younis, sul de Gaza 7/4/2025 REUTERS/Hatem Khaled
Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
Edição:
Mariana Tokarnia
Irã EUA Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Economia Empresas têm até este sábado para enviar dados salariais por gêneros
sab, 28/02/2026 - 09:21
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
Geral TV Brasil exibe semifinal entre Bahia e Juazeirense neste sábado
sab, 28/02/2026 - 08:53
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
Internacional Israel e EUA atacam Irã
sab, 28/02/2026 - 08:22
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Educação Educação profissional no Brasil cresce mais de 68% em cinco anos
sab, 28/02/2026 - 08:16
fortaleza, ceará
Esportes Fim de semana tem Clássico-Rei e semifinais do Baiano na TV Brasil
sab, 28/02/2026 - 08:11
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 145 milhões
sab, 28/02/2026 - 07:14
Ver mais seta para baixo