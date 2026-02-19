logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Itália centraliza análise de pedidos de cidadania em Roma

Pedido deve ser enviado diretamente à chancelaria italiana
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 11:11
Brasília
Coliseu em Roma na Itália. Foto: MARTINOPHUC/ Pixabay
© MARTINOPHUC/ Pixabay

A partir desta quinta-feira (19), toda pessoa maior de idade não residente na Itália interessada em obter a cidadania italiana deverá encaminhar o pedido diretamente ao Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, em Roma, onde as solicitações serão analisadas. 

A transferência da avaliação de quem tem direito à cidadania italiana por direito de sangue para um órgão ministerial é parte da Lei nº 11, proposta pelo governo com a justificativa de desafogar os consulados italianos e aprovada pelos deputados e senadores italianos. 

Segundo o texto da Lei nº 11, publicada no último dia 4 na Gazzetta Ufficialle della Repubblica (correspondente ao nosso Diário Oficial da União), os novos pedidos de reconhecimento de cidadania italiana para maiores de idade residentes no exterior deverão ser feitos exclusivamente pelos Correios, com envio da documentação original em papel, acompanhada pelo pagamento das taxas exigidas. 

Por sua vez, os chefes das seções consulares mantêm a competência para tratar dos procedimentos envolvendo quem já obteve a cidadania italiana, incluindo os filhos, desde que residam na região sob sua responsabilidade - tarefa que inclui o poder de renovar ou emitir o Certificado de Cidadania. 

De acordo com a Ansa, agência pública de notícias da Itália, o texto amplia de 24 para 36 meses o prazo para tramitação dos procedimentos, embora o órgão ministerial criado por força da lei para analisar os pedidos esteja previsto para funcionar plenamente apenas a partir do início de 2029. 

Ainda de acordo com a Ansa, a mudança chega na esteira das restrições promovidas pela gestão da premiê Giorgia Meloni no princípio do jus sanguinis, que agora é reconhecido apenas para descendentes que tenham um dos pais ou um dos avós nascido na Itália e com cidadania exclusivamente italiana.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Cidadania italiana: acesso a documentos será limitado a filhos e netos
Rome, Chamber of Deputies Question time with the Prime Minister in the photo the hall (Photo by STEFANO CAROFEI / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)No Use United Kingdom. No Use Italy.
Câmara dos Deputados na Itália aprova decreto que restringe cidadania
Edição:
Graça Adjuto
Itália Cidadania pedidos centralização Roma
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/02/2026 - Profisionais da Aeronáutica. Foto: FAB/Divulgação
Geral Governo autoriza 487 contratações temporárias para Aeronáutica
qui, 19/02/2026 - 13:10
Pernambuco- 19/06/2025- Estradas da Região Nordeste têm movimentação intensa no feriadão. Foto PRF
Geral Carnaval registrou 130 mortos e 1,48 mil feridos nas rodovias federais
qui, 19/02/2026 - 13:05
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Governo intensifica ações de combate a coqueluche na TI Yanomami
qui, 19/02/2026 - 12:59
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino proíbe novas leis que garantam "penduricalhos" acima do teto
qui, 19/02/2026 - 12:44
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda
qui, 19/02/2026 - 12:22
Agentes do ICE durante operação em Minnesota 18/1/2026 REUTERS/Leah Millis
Internacional Governo Trump amplia autoridade do ICE para deter refugiados
qui, 19/02/2026 - 12:08
Ver mais seta para baixo