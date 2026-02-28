logo ebc
Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã

Ministério divulga contatos de embaixadas e dicas de segurança
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/02/2026 - 14:28
Brasília
Smoke rises after the state news agency reported missile attack on the service center of the U.S. Fifth Fleet, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain February 28, 2026, in this still image obtained from a video. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: -Buildings, road layout, and harbor matched satellite imagery -Date verified by original file metadata -Bahrain said that the service center of the U.S. Fifth Fleet had been subjected to a missile attack -Smoke is coming from the direction of the U.S. Naval Base in Manama, Bahrain
© Reuters - Proibido reprodução

O Ministério das Relações Exteriores emitiu neste sábado (28) um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a 11 países do Oriente Médio, após a escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo o comunicado, a medida foi adotada “à luz da recente escalada das tensões no Oriente Médio”.

A recomendação é que cidadãos não se desloquem para:

  • Irã;
  • Israel;
  • Catar;
  • Kuwait;
  • Emirados Árabes Unidos;
  • Bahrein;
  • Jordânia;
  • Iraque;
  • Líbano;
  • Palestina;
  • Síria.

Orientações

Para brasileiros que já estão nesses países, o Itamaraty recomenda atenção redobrada e cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais.

Em caso de bombardeios ou ataques aéreos, a orientação é buscar imediatamente o abrigo mais próximo. Quem estiver na rua deve procurar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Em residências, a recomendação é permanecer em cômodos internos, com ao menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do prédio, mantendo portas e janelas fechadas.

O ministério também aconselha evitar permanecer na linha de visão do céu, priorizar áreas mais internas da estrutura e procurar abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas. Outra recomendação é manter reserva de água, enchendo banheiras ou recipientes grandes.

Entre as orientações gerais estão evitar multidões e protestos, acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras, monitorar a imprensa local e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade. Em caso de cancelamento de voos, o cidadão deve procurar a companhia aérea para remarcação.

De acordo com o Itamaraty, situações de emergência consular são aquelas que envolvem risco imediato à vida, à segurança ou à dignidade de cidadãos brasileiros no exterior.

Contatos de emergência

Caso cidadãos brasileiros nos 11 países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.

O Itamaraty divulgou uma lista de telefones:

  • Embaixada em Teerã: +98 (0) 912-148-5200
  • Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858
  • Embaixada em Doha: +974 6612 6585
  • Embaixada no Kuwait: +965 6684 0540
  • Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258
  • Embaixada em Manama: +973 3364 6483
  • Embaixada em Amã: +962 7 7558 4460
  • Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396
  • Embaixada em Beirute: +961 70 108 374
  • Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510
  • Embaixada em Damasco: +963 933 213 438

Condenação oficial

O governo brasileiro também condenou os ataques contra o Irã, classificando a ofensiva como fator de agravamento da instabilidade regional e risco à paz no Oriente Médio.

A operação foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contou com a participação de Israel. O Irã afirmou que a ação violou sua soberania e iniciou retaliações contra alvos na região.

28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Brasil condena ataques dos EUA e Israel ao Irã
Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Após ataque filas se formaram em postos de gasolina. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Ataque dos EUA e Israel provoca medo e pânico no Irã
Fernando Fraga

