logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Julgamento: Meta diz que 19% de adolescentes no Instagram viram nudez

Documento foi divulgado durante processo na Califórnia
Courtney Rozen – repórter da Reuters
Publicado em 23/02/2026 - 16:24
Washington
Logotipo do Instagram
© REUTERS/Thomas White/Direitos reservados
Reuters

Quase 1 em cada 5 usuários do Instagram com idades entre 13 e 15 anos disseram à Meta que viram “nudez ou imagens sexuais" na plataforma de fotos e vídeos que não queriam ver, de acordo com um processo judicial.

O documento, divulgado na sexta-feira como parte de um processo no estado norte-americano da Califórnia e analisado pela Reuters, inclui trechos de um depoimento de março de 2025 do chefe do Instagram, Adam Mosseri.

Nele, Mosseri disse que a empresa não compartilha resultados gerais de pesquisas e acrescentou que pesquisas auto-relatadas são “notoriamente problemáticas”, de acordo com o depoimento. A pesquisa foi realizada em 2021, disse Andy Stone, porta-voz da Meta.

A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, enfrenta alegações de líderes globais de que os produtos da empresa prejudicam os usuários jovens. Nos Estados Unidos, milhares de ações judiciais acusam a empresa de projetar produtos viciantes e alimentar uma crise de saúde mental nos jovens.

A estatística sobre imagens explícitas veio de uma pesquisa com usuários do Instagram sobre suas experiências na plataforma, disse Stone, e não de uma análise das próprias publicações.

No final de 2025, a empresa disse que, para usuários adolescentes, removeria imagens e vídeos “contendo nudez ou atividade sexual explícita, incluindo quando gerados por IA”, com exceções consideradas para conteúdo médico e educacional.

“Estamos orgulhosos do progresso que fizemos e sempre trabalhando para melhorar”, disse Stone.

Cerca de 8% dos usuários na faixa etária de 13 a 15 anos também disseram ter “visto alguém se machucar ou ameaçar fazer isso no Instagram”, de acordo com o depoimento.

A maioria das imagens sexualmente explícitas foi enviada por meio de mensagens privadas entre usuários, disse Mosseri em seu depoimento, e a Meta deve considerar a privacidade dos usuários ao analisá-las. “Muitas pessoas não querem que a gente leia suas mensagens”, disse ele.

O caso

O julgamento em questão envolve uma mulher da Califórnia que começou a usar o Instagram e o YouTube ainda criança. Ela alega que as empresas buscaram lucrar ao viciar crianças em seus serviços, mesmo sabendo que as redes sociais poderiam prejudicar a saúde mental.

Ela afirma que os aplicativos alimentaram sua depressão e pensamentos suicidas e busca responsabilizar as empresas.

A Meta e o Google negaram as alegações e destacaram o trabalho que vêm realizando para adicionar recursos que mantêm os usuários seguros.

É proibida a reprodução deste conteúdo
 

Relacionadas
CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, chega ao tribunal para depor em julgamento que acusa a Meta e o YouTube de prejudicarem a saúde mental de crianças, em Los Angeles, Califórnia, EUA 18 de fevereiro de 2026 REUTERS/Mike Blake
Zuckerberg nega desenvolver redes sociais para viciar jovens em telas
vício em redes sociais Meta Google Saúde Mental Julgamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha em R$ 5,16 e atinge menor valor em 20 meses
seg, 23/02/2026 - 18:49
Segundo um dos membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, os acampados não quiseram desmontar as barracas porque várias eram frágeis demais para serem refeitas e outras estão armazenando alimentos e objetos pessoais
Direitos Humanos Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso"
seg, 23/02/2026 - 18:38
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3
seg, 23/02/2026 - 18:24
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Geral Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação
seg, 23/02/2026 - 18:20
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio
seg, 23/02/2026 - 18:20
Brasília (DF), 23/02/2026 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresária ligada à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de mais de R$ 100 milhões provenientes de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias
seg, 23/02/2026 - 18:15
Ver mais seta para baixo