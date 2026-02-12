Kiev: ataque russo deixa 2,6 mil prédios residenciais sem aquecimento

Mais de 2,6 mil prédios residenciais em Kiev ficaram sem aquecimento nesta quinta-feira (12) após um novo ataque aéreo noturno das forças russas sobre infraestruturas energéticas por toda a Ucrânia, com 24 mísseis e 219 drones.

Segundo a Força Aérea ucraniana dos 24 projéteis de longo alcance, 15 foram derrubados pelas defesas antiaéreas, tendo os outros nove mísseis balísticos e 19 dos drones causado impactos em 13 localizações diferentes do território, nas regiões de Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa.

"Após os ataques maciços da noite passada, quase 2,6 mil edifícios ficaram sem aquecimento", disse o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, acrescentando que mais de mil edifícios já estavam sem aquecimento devido a outros bombardeios recentes.

Há meses, Rússia e Ucrânia vêm atingindo alvos semelhantes que provocam, de ambos os lados, interrupções no abastecimento de eletricidade e gás às populações, situação agravada pelas temperaturas negativas desta época do ano na região.

Segundo a Anistia Internacional (AI), a Ucrânia perdeu mais de metade da capacidade de produção e 80% do país foi afetado por cortes de energia de emergência.

Civis e funcionários da organização não governamental relataram que há blocos de apartamentos gelados, tubulações congeladas e arrebentadas, elevadores parados, celulares descarregados e redes telefônicas interrompidas.

Muitos ucranianos dormem vestidos com o máximo de roupa possível, recorrem a fogões a querosene para aquecer tijolos e garrafas de água ou outras soluções de aquecimento perigosas, como montar tendas de acampamento dentro dos quartos e acender velas para combater o frio, descreveu ainda a AI.

