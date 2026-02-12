logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Kiev: ataque russo deixa 2,6 mil prédios residenciais sem aquecimento

Região registra temperaturas negativas nesta época do ano
Agência Lusa
Publicado em 12/02/2026 - 09:26
Kiev
Residential tower blocks and the Motherland Monument are pictured in the morning, Kyiv, capital of Ukraine, on March 12, 2022. (Photo by Evgen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto) NO USE FRANCE
© Reuters/ Evgen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto/Proibida reprodução
Lusa

Mais de 2,6 mil prédios residenciais em Kiev ficaram sem aquecimento nesta quinta-feira (12) após um novo ataque aéreo noturno das forças russas sobre infraestruturas energéticas por toda a Ucrânia, com 24 mísseis e 219 drones. 

Segundo a Força Aérea ucraniana dos 24 projéteis de longo alcance, 15 foram derrubados pelas defesas antiaéreas, tendo os outros nove mísseis balísticos e 19 dos drones causado impactos em 13 localizações diferentes do território, nas regiões de Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa.

"Após os ataques maciços da noite passada, quase 2,6 mil edifícios ficaram sem aquecimento", disse o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, acrescentando que mais de mil edifícios já estavam sem aquecimento devido a outros bombardeios recentes.

Há meses, Rússia e Ucrânia vêm atingindo alvos semelhantes que provocam, de ambos os lados, interrupções no abastecimento de eletricidade e gás às populações, situação agravada pelas temperaturas negativas desta época do ano na região.

Segundo a Anistia Internacional (AI), a Ucrânia perdeu mais de metade da capacidade de produção e 80% do país foi afetado por cortes de energia de emergência.

Civis e funcionários da organização não governamental relataram que há blocos de apartamentos gelados, tubulações congeladas e arrebentadas, elevadores parados, celulares descarregados e redes telefônicas interrompidas.

Muitos ucranianos dormem vestidos com o máximo de roupa possível, recorrem a fogões a querosene para aquecer tijolos e garrafas de água ou outras soluções de aquecimento perigosas, como montar tendas de acampamento dentro dos quartos e acender velas para combater o frio, descreveu ainda a AI.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia
Rescuers work at the site of the apartment building hit by a Russian drone during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Rússia ataca Kiev e faz 11 feridos em véspera de conversas para paz
Rússia invasão da Ucrânia Ucrânia ataque
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
qui, 12/02/2026 - 13:01
Brasília - Fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) realizam fiscalização sobre cobrança de bagagens pelas companhias aéreas (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Atividades turísticas no país crescem 4,6% em 2025 e atingem recorde
qui, 12/02/2026 - 12:59
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
qui, 12/02/2026 - 12:56
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Economia Petrobras abre mão de assumir controle da petroquímica Braskem
qui, 12/02/2026 - 12:45
Secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, durante lançamento do novo sistema nacional de recadastramento de pescadores profissionais.
Justiça TSE rejeita recurso e mantém mandato de senador Jorge Seif (PL-SC)
qui, 12/02/2026 - 12:39
12/02/2026 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos. Com DHA e ARA.. Foto: Nestlehealthscience/Divulgação
Saúde Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé
qui, 12/02/2026 - 12:30
Ver mais seta para baixo