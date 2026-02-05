Líder do Parlamento da Venezuela promete apresentar anistia em breve

Projeto pode começar a ser discutido hoje no Parlamento

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, garantiu que a primeira discussão no Parlamento sobre o projeto de lei de anistia geral prometido pela irmã, a presidente interina Delcy Rodríguez, terá lugar "muito em breve".

"Será muito, muito em breve", disse Rodríguez nessa quarta-feira (4), após reunião com representantes do partido no poder e de sete movimentos da oposição.

De acordo com fontes próximas do governo e da oposição, o projeto de lei pode ser debatido hoje no Parlamento

Em 30 de janeiro, Delcy Rodríguez anunciou a proposta de uma lei de anistia para libertar os presos políticos detidos desde 1999 até a atualidade, período que abrange os governos do chavismo. Ainda não são conhecidos os detalhes do projeto.

Desde o início de janeiro, foram libertados 367 presos políticos, mas quase 700 continuam detidos, segundo a organização não governamental Foro Penal.

Uma lei de anistia geral permitiria que esses prisioneiros escapassem a processos judiciais. Atualmente, os libertados estão em condicional.

O alcance da futura anistia permanece incerto, e os defensores dos direitos humanos esperam que não abranja crimes contra a humanidade, especialmente porque o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação sobre possíveis crimes desta natureza sob o governo de Maduro.

O governador do estado de Cojedes (noroeste), Alberto Galíndez, o único líder regional ligado à oposição, também manifestou o desejo de que a anistia se limite aos dissidentes e exigiu a punição daqueles que os perseguiram.

"Deve haver justiça também para os perpetradores, para aqueles que trabalharam para prejudicar esses presos políticos", declarou em entrevista coletiva na quarta-feira (4).

Sobre o alcance da futura anistia, "esperamos chegar a um consenso suficiente para que a lei seja aprovada por unanimidade", disse Jorge Rodríguez.

Horas antes, parte da oposição venezuelana - onde se inclui Henrique Capriles, que por duas vezes foi candidato presidencial - revelou que tinha aceitado um convite de Delcy Rodríguez para iniciar um processo de diálogo.

Em mensagem publicada na plataforma Telegram, Jorge Rodríguez explicou que a reunião serviu para "consolidar uma agenda de trabalho" para a Comissão para a Coexistência Democrática e a Paz.

O presidente do Parlamento acrescentou que a reunião teve como objetivo definir uma agenda para "fortalecer a paz" e a "soberania" da Venezuela, sem adiantar mais detalhes.

A oposição lembrou que sete grupos políticos, incluindo o partido União e Mudança, de Henrique Capriles, aceitaram o convite de Delcy Rodríguez para discutir os problemas dos cidadãos.

A reunião não incluiu a maior coligação de oposição da Venezuela, liderada por María Corina Machado, que mantém a exigência de reconhecimento da vitória de Edmundo González Urrutia nas presidenciais de julho de 2024, contra Nicolás Maduro.