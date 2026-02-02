logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula anuncia apoio à Michelle Bachelet para secretária-geral da ONU

Candidatura também é apoiada por Chile e México
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 15:14
Brasília
FILE PHOTO: UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet attends an event at the United Nations in Geneva
© REUTERS/Denis Balibouse/Direitos Reservados

O governo brasileiro vai apoiar a candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet para secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, em oito décadas de história, é hora de a organização “finalmente” ser comandada por uma mulher.

De acordo com Lula, a trajetória de Bachelet é marcada pelo pioneirismo. Na publicação, ele destacou seu currículo, como a primeira mulher a presidir o Chile, por duas vezes, e a primeira a ocupar os cargos de ministra da Defesa e da Saúde em seu país. Lembrou ainda que ela exerceu funções de alto nível no sistema multilateral.

“No sistema das Nações Unidas, teve papel decisivo na criação e consolidação da ONU Mulheres, como sua primeira diretora-executiva, dando escala institucional à agenda da igualdade. Como alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, trabalhou para proteger os mais vulneráveis, avançar no reconhecimento do direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável, e dar voz a quem mais precisa ser ouvido”, escreveu Lula.

“Sua experiência, liderança e compromisso com o multilateralismo a credenciam para conduzir a ONU, em um contexto internacional marcado por conflitos, desigualdades e retrocessos democráticos”, completou o presidente brasileiro.

Atualmente, o português António Guterres comanda o secretariado das Nações Unidas. Ele foi reeleito em 2021 para um segundo mandato de 5 anos (2022-2026), após iniciar sua gestão em janeiro de 2017. 

O novo secretário-geral assume o cargo em 1º de janeiro de 2027.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apoio conjunto

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores explicou que a candidatura de Bachelet foi apresentada formalmente, nesta segunda-feira, pelos governos do Chile, do Brasil e do México. 

“Essa candidatura reflete a vontade compartilhada de nossos países de contribuir ativamente para o fortalecimento do sistema multilateral e de promover uma liderança capaz de responder aos desafios atuais”, diz o documento.

“A ampla experiência da ex-presidenta Bachelet na condução de processos políticos complexos, sua reconhecida capacidade de facilitar o diálogo e seu compromisso com os valores fundamentais das Nações Unidas constituem uma contribuição substantiva para avançar em direção a uma organização mais eficaz, representativa e orientada para o bem-estar das pessoas”, acrescenta.

O Itamaraty ainda cita o atual cenário internacional de “grande complexidade” e o papel da ONU como principal espaço para o diálogo e a construção de soluções coletivas em matéria de paz e segurança internacional, desenvolvimento sustentável, promoção e proteção dos direitos humanos e ação para reverter a mudança do clima.

“Reafirmamos nosso compromisso com o multilateralismo como pilar fundamental para uma governança global baseada na cooperação internacional e no respeito à autodeterminação dos povos”, finaliza a nota.

Relacionadas
Presidente Lula Sessão de Encerramento do 14.º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
"Trump quer criar nova ONU", diz Lula sobre Conselho de Paz
A man handles fallen cables at the Jerusalem headquarters of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) as the headquarters is dismantled by Israeli forces, in East Jerusalem, January 20, 2026. REUTERS/Ammar Awad
Brasil condena demolição de agência da ONU por Israel em Jerusalém
Demonstrators participate in a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
ONU diz que ação dos EUA na Venezuela torna “mundo menos seguro”
Edição:
Fernando Fraga
Michelle Bachelet Chile Lula ONU secretaria-geral da ONU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Cármen Lúcia será relatora de Código de Ética do STF, anuncia Fachin
seg, 02/02/2026 - 15:18
FILE PHOTO: UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet attends an event at the United Nations in Geneva
Internacional Lula anuncia apoio à Michelle Bachelet para secretária-geral da ONU
seg, 02/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 11/10/2023, Movimento de automóveis nas ruas de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Saiba mais sobre as novas regras nacionais para tirar a CNH
seg, 02/02/2026 - 15:11
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF inicia sessão de abertura dos trabalhos de 2026
seg, 02/02/2026 - 14:32
O influenciador digital e ex candidato a presidência, Pablo Marçal. Foto: Pablo Marçal/Instagram
Justiça Justiça condena Marçal a pagar indenização a Boulos por desinformação
seg, 02/02/2026 - 13:32
Rio de Janeiro - Com fé e oferendas, devoto participa de festa de Iemanjá, no centro da capital fluminense (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Geral Estátua em homenagem a Iemanjá é depredada em Teresina
seg, 02/02/2026 - 13:15
Ver mais seta para baixo