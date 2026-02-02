logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional

Texto deve ser apreciado pelos parlamentares nas próximas semanas
Pedro Rafael Vilela – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 20:35
Brasília
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
© União Europeia/Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira (2) o envio do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) para o Congresso Nacional. O despacho foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Os parlamentares brasileiros precisam aprovar o tratado para que ele possa entrar em vigor, o que deve ocorrer ao longo das próximas semanas em votações tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

O acordo estabelece a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes. Ele foi assinado por representantes dos dois lados no último dia 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai.

Pelos termos do que foi aprovado, o tratado comercial prevê a eliminação de tarifas alfandegárias sobre a maior parte dos bens e serviços produzidos entre os dois blocos.

O Mercosul zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. Já União Europeia eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos.

Apesar da assinatura formal entre os dois blocos, a internalização do acordo precisa ser feita pelos congressos nacionais de cada um dos países do Mercosul, bem como do Parlamento Europeu.

No caso dos europeus, no entanto, o encaminhamento do acordo para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em decisão ocorrida há duas semanas, travou o texto e pode atrasar em até dois anos essa etapa final.

A expectativa do governo brasileiro é de que aprovação pelo Congresso Nacional ajude a pressionar o avanço do acordo por parte do Parlamento Europeu.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/01/2026 - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, durante entrevista coletiva sobre as oportunidades de comércio para o Brasil pós-ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apex e Congresso articulam viagem na Europa por acordo Mercosul-UE
Brasília (DF), 22/01/2026 - Vice Presidente da República Geraldo Alckmin tendo ao lado o senador Nelsinho Trad-PSD/MS, fala com jornalistas. Foto: Cadu Gomes/VPR
Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso
Brasília (DF) 20/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
Edição:
Denise Griesinger
Acordo Comercial Mercosul-UE União Europeia Mercosul Congresso Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Internacional Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional
seg, 02/02/2026 - 20:35
São Paulo (SP), 18/12/2023 - Manifestação dos famíliares dos nove jovens vítimas do Massacre de Paraisópolis em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Chacina de Paraisópolis: Promotoria pede júri popular a PMs envolvidos
seg, 02/02/2026 - 20:07
TV Brasil apresenta maratona de série independente sobre animais da fauna nacional em extinção
Geral TV Brasil apresenta maratona de série sobre animais em extinção
seg, 02/02/2026 - 19:53
Brasília (DF), 02/02/2026 - A ministr do STF, Cármen Lúcia, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Cármen Lúcia anuncia proposta para atuação de juízes eleitorais
seg, 02/02/2026 - 19:47
Rio de Janeiro (RJ), 07/03/2024 – A apresentadora na Rádio Nacional, Luciana Valle nos estúdios no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, recebe nomes da MPB para bate-papo
seg, 02/02/2026 - 19:39
Carme, primeira receptora do transplante de rosto do mundo de doadora que solicitou morte assistida, com a equipe cirúrgica do Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, ​​Espanha 2 de fevereiro de 2026 Hospital Vall d'Hebron/Divulgação via REUTERS
Internacional Espanha faz transplante facial de doadora que pediu morte assistida
seg, 02/02/2026 - 19:26
Ver mais seta para baixo