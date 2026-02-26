Melania Trump presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU

A primeira-dama dos Estados Unidos (EUA), Melania Trump, presidirá uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na segunda-feira (2), quando o país assume a presidência rotativa mensal, informou a Casa Branca.

Ela deverá enfatizar a educação como forma de promover a tolerância e a paz mundial na reunião, a primeira em que uma primeira-dama norte-americana presidirá o conselho de 15 membros, informou o gabinete de Melania em comunicado nessa quarta-feira (25).

O presidente Donald Trump tem sido um crítico ferrenho da Organização das Nações Unidas desde seu primeiro mandato na Casa Branca, dizendo que o órgão mundial, de 198 membros, é ineficaz e precisa de reformas.

Trump adotou um tom mais conciliador na semana passada, na primeira reunião de seu Conselho da Paz, iniciativa que, segundo ele, visa resolver conflitos globalmente, mas que muitos líderes se negaram a abraçar devido a preocupações de que tenha sido criado para substituir as Nações Unidas.

“O Conselho da Paz vai supervisionar a ONU e garantir que funcione adequadamente”, disse Trump em 19 de fevereiro. “Vamos fortalecer a ONU. Vamos garantir que suas instalações sejam boas. Vamos ajudá-la financeiramente e garantir que seja viável.”

*É proibida a reprodução deste conteúdo.