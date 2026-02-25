México envia segundo pacote de ajuda humanitária com alimentos a Cuba

A diplomacia mexicana anunciou o envio de um segundo pacote de ajuda humanitária a Cuba, com cerca de 1,2 mil toneladas de alimentos, em meio a uma crise econômica que a ilha atravessa, agravada pelo bloqueio energético dos EUA.

"Nesta terça-feira, os navios de apoio logístico Papalopan e Huasteco partiram do Porto de Veracruz com 1.193 toneladas de mantimentos destinados à população civil da ilha de Cuba", anunciou o ministério mexicano dos Negócios Estrangeiros através de um comunicado.

Os dois navios transportam alimentos de primeira necessidade destinados à população civil da ilha, em uma viagem marítima com duração estimada de quatro dias.

De acordo com informações oficiais, o navio Papaloapan transporta a maior parte da carga: 1.078 toneladas de feijão e leite em pó.

Já o navio Huasteco transporta 92 toneladas de feijão, além de 23 toneladas de "alimentos diversos".

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, essas 23 toneladas foram entregues por diferentes organizações sociais, com o apoio do Governo da Cidade do México, através de um centro de coleta instalado no Centro Histórico da capital, e correspondem a uma primeira leva.

Para o transporte, bem como para as manobras de embarque e desembarque, foram utilizados mais de 350 elementos navais, além de um guindaste e cinco empilhadeiras, de acordo com o comunicado.

O envio ocorre depois da diplomacia do país ter confirmado, no último dia 12, a chegada a Havana de dois navios mexicanos com mais de 814 toneladas de mantimentos e outros bens enviados como ajuda humanitária.

Petróleo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou que seu governo manterá o apoio à ilha com alimentos, mas sem incluir petróleo, em uma aparente anuência ao bloqueio impulsionado por Washington, que ameaçou aumentar tarifas aos países que exportem petróleo para Cuba.

Ao longo de 2025, antes desta restrição, o México exportou petróleo para Cuba no valor de US$ 609,392 milhões, cerca de 1% da produção da petrolífera mexicana Pemex, valor que representou um aumento de 10,6 % em relação a todo o ano de 2024, quando foram registradas receitas de US$ 551,216 milhões, de acordo com dados do Banco do México.

Nos dias anteriores, Sheinbaum também indicou que existem conversas para avaliar se o México pode facilitar um diálogo entre os Estados Unidos e Cuba, ao mesmo tempo em que insistiu nos princípios da política externa mexicana, como a autodeterminação dos povos e a não intervenção.

O governo mexicano enquadrou este novo carregamento em uma "tradição de solidariedade" com os países da América Latina e, em particular, com Cuba, e afirmou que, nos últimos meses, também enviou ajuda a outros pontos do continente afetados por emergências, como os incêndios na Califórnia (EUA), e no Chile, bem como as inundações no Texas, entre outras tragédias causadas por desastres naturais.

