Morte de Navalny foi causada por veneno de sapo, afirmam europeus

Declaração conjunta foi divulgada por cinco países
Muvija M - Repórter da Reuters*
Publicado em 14/02/2026 - 14:27
Londres
Cinco aliados europeus culparam a Rússia, neste sábado (14), pela morte do crítico do Kremlin Alexei Navalny, usando toxina de sapos venenosos, enquanto ele estava detido em uma colônia penal no Ártico há dois anos.

Em declaração conjunta, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Holanda afirmaram que análises de amostras do corpo de Navalny confirmaram “conclusivamente” a presença de epibatidina, uma toxina encontrada em sapos venenosos da América do Sul e que não é encontrada naturalmente na Rússia.

O governo russo negou repetidamente qualquer responsabilidade pela morte de Navalny. Sua embaixada em Londres não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

De acordo com o Reino Unido, o envenenamento demonstra “um padrão de comportamento alarmante”. O país realizou uma investigação pública sobre o envenenamento do agente duplo russo Sergei Skripal no Reino Unido em 2018. Concluiu no ano passado que o presidente russo Vladimir Putin deve ter ordenado o ataque com o agente nervoso Novichok.

O governo britânico não respondeu imediatamente a uma consulta da Reuters sobre como as amostras do corpo de Navalny foram obtidas ou onde foram avaliadas. A ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper, disse a jornalistas que “cientistas britânicos trabalharam com parceiros europeus para buscar a verdade” sobre a morte de Navalny.

Segundo aniversário da morte

O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu em uma colônia prisional no Ártico em fevereiro de 2024, após ser condenado por extremismo e outras acusações, todas negadas por ele.

Sua morte foi anunciada minutos antes da abertura da Conferência de Segurança de Munique em 2024. Em resposta, a conferência fez um raro ajuste na programação para permitir que a viúva Yulia Navalnaya discursasse na conferência. Ela pediu que Putin fosse responsabilizado.

“Eu tinha certeza, desde o primeiro dia, que meu marido havia sido envenenado, mas agora há provas. Sou grata aos Estados europeus pelo trabalho meticuloso que realizaram ao longo de dois anos e por revelarem a verdade”, disse ela nas redes sociais enquanto participava da conferência de Munique deste ano. 

A declaração conjunta deste sábado dos aliados europeus, quase exatamente dois anos após a morte de Navalny, afirma que Moscou tinha os meios, o motivo e a oportunidade para administrar o veneno, já que Navalny morreu na prisão.

“A Rússia alegou que Navalny morreu de causas naturais. Mas, dada a toxicidade da epibatidina e os sintomas relatados, é altamente provável que o envenenamento tenha sido a causa da sua morte”, afirmou a nota.

Sua morte foi seguida por reuniões memoriais e protestos em toda a Europa, com manifestantes em cidades como Londres, Berlim, Vilnius e Roma condenando o Kremlin e exigindo responsabilização.

A declaração conjunta acrescentou que as últimas descobertas destacam a necessidade de a Rússia ser responsabilizada por “repetidas violações da Convenção sobre Armas Químicas e, nesse caso, da Convenção sobre Armas Biológicas e Toxínicas”.

