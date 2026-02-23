logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Narcotraficante mexicano "El Mencho" morre em operação militar

Notícia veio à tona após uma ação das forças federais
Emily Green e Lizbeth Díaz - Reuters
Publicado em 23/02/2026 - 07:41
Cidade do México
Brasília 23/02/2026 - Narcotraficante mexicano
© @qtf/X
Reuters

O narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho”, morreu em uma operação militar neste domingo (22), segundo informou à Reuters uma fonte governamental familiarizada com a operação.

Oseguera, um ex-policial, era o líder nas sombras do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um grupo que levou o nome do estado de mesmo nome, onde fica a segunda maior cidade do México, Guadalajara.

Em um período de tempo relativamente curto, o CJNG se transformou em uma empresa criminosa que se espalha por todo o continente e rivaliza com seus antigos aliados do Cartel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, agora em uma prisão norte-americana.

A notícia veio à tona após uma operação das forças federais que levou a incêndios em veículos e bloqueios de estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, segundo o governador Pablo Lemus Navarro.

Ele disse que uma operação na cidade de Tepalpa provocou confrontos naquela região e em outras áreas de Jalisco, onde pessoas desconhecidas queimaram veículos e os atravessaram nas vias para impedir a ação das autoridades.

*Proibida a reprodução deste conteúdo

México El Mencho Narcotráfico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paciente com Alzheimer na França
Saúde Alzheimer e outras demências são temas do Caminhos da Reportagem
seg, 23/02/2026 - 08:02
Brasília 23/02/2026 - Narcotraficante mexicano
Internacional Narcotraficante mexicano "El Mencho" morre em operação militar
seg, 23/02/2026 - 07:41
Lula e o presidente da Coreia do Sul
Política Em Seul, Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul
seg, 23/02/2026 - 07:36
bahia, são paulo, futebol feminino
Esportes São Paulo e Bahia encerram segunda rodada do Brasileirão Feminino
seg, 23/02/2026 - 07:32
Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
seg, 23/02/2026 - 07:02
Vasco, Fluminense, carioca
Esportes Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca
dom, 22/02/2026 - 22:43
Ver mais seta para baixo