Narcotraficante mexicano "El Mencho" morre em operação militar

O narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho”, morreu em uma operação militar neste domingo (22), segundo informou à Reuters uma fonte governamental familiarizada com a operação.

Oseguera, um ex-policial, era o líder nas sombras do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um grupo que levou o nome do estado de mesmo nome, onde fica a segunda maior cidade do México, Guadalajara.

Em um período de tempo relativamente curto, o CJNG se transformou em uma empresa criminosa que se espalha por todo o continente e rivaliza com seus antigos aliados do Cartel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, agora em uma prisão norte-americana.

A notícia veio à tona após uma operação das forças federais que levou a incêndios em veículos e bloqueios de estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, segundo o governador Pablo Lemus Navarro.

Ele disse que uma operação na cidade de Tepalpa provocou confrontos naquela região e em outras áreas de Jalisco, onde pessoas desconhecidas queimaram veículos e os atravessaram nas vias para impedir a ação das autoridades.

