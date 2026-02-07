Netanyahu deve se encontrar com Trump nos EUA para tratar do Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira (11), em Washington, onde discutirão as negociações com o Irã, informou o gabinete de Netanyahu neste sábado.

Autoridades iranianas e norte-americanas realizaram negociações nucleares indiretas na capital de Omã, Mascate, na sexta-feira (6). Ambos os lados afirmaram que mais negociações devem ser realizadas em breve.

Um diplomata regional informado pelo governo iraniano sobre as negociações disse à Reuters que o Irã insistiu em seu “direito de enriquecer urânio” durante as negociações com os EUA e que a capacidade de mísseis de Teerã não foi mencionada nas discussões.

Autoridades iranianas descartaram colocar em discussão os mísseis do Irã — um dos maiores arsenais do Oriente Médio — e afirmaram que Teerã quer o reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio.