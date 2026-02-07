logo ebc
Netanyahu deve se encontrar com Trump nos EUA para tratar do Irã

Autoridades iranianas descartaram discutir os mísseis do Irã
Publicado em 07/02/2026 - 16:34
Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu 28/10/2026 CHAIM GOLDBERG/Pool via REUTERS
Reuters

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira (11), em Washington, onde discutirão as negociações com o Irã, informou o gabinete de Netanyahu neste sábado.

Autoridades iranianas e norte-americanas realizaram negociações nucleares indiretas na capital de Omã, Mascate, na sexta-feira (6). Ambos os lados afirmaram que mais negociações devem ser realizadas em breve.

Um diplomata regional informado pelo governo iraniano sobre as negociações disse à Reuters que o Irã insistiu em seu “direito de enriquecer urânio” durante as negociações com os EUA e que a capacidade de mísseis de Teerã não foi mencionada nas discussões.

Autoridades iranianas descartaram colocar em discussão os mísseis do Irã — um dos maiores arsenais do Oriente Médio — e afirmaram que Teerã quer o reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio.

“O primeiro-ministro acredita que quaisquer negociações devem incluir a limitação de mísseis balísticos e a suspensão do apoio ao eixo iraniano”, afirmou o gabinete de Netanyahu em comunicado.

