Netanyahu diz que há muitos indícios de que Khamenei "não existe mais"

Líder iraniano pode ter sido morto em ataques de Israel e dos EUA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (28) que há muitos indícios que sugerem que o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, possa ter sido morto em ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos no Irã.

"Esta manhã destruímos o complexo do tirano Khamenei", disse Netanyahu em um vídeo divulgado neste sábado. Ele acrescentou que, por mais de 30 anos, Khamenei "disseminou o terrorismo pelo mundo, tornou seu próprio povo miserável e trabalhou constante e incansavelmente em um programa para aniquilar o Estado de Israel".

"Há muitos sinais de que esse tirano não existe mais. Esta manhã, eliminamos altos funcionários do regime dos aiatolás, comandantes da Guarda Revolucionária, figuras importantes do programa nuclear – e continuaremos. Nos próximos dias, atingiremos milhares de outros alvos do regime terrorista", disse Netanyahu.

