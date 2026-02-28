logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Netanyahu diz que há muitos indícios de que Khamenei "não existe mais"

Líder iraniano pode ter sido morto em ataques de Israel e dos EUA
Maayan Lubell - Repórter da Reuters
Publicado em 28/02/2026 - 16:51
JERUSALÉM
O Primeiro-Ministro Istaelense Benjamin Netanuahu, durante declaração dizendo em hebraico que o ataque ao Irã tem como objeitovo eleminar ameaçãs representadas pelo regime em Teerã. Foto: Frame/ Benjamin Netanuahu/x
© Frame/ Benjamin Netanuahu/X
Reuters

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (28) que há muitos indícios que sugerem que o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, possa ter sido morto em ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos no Irã.

"Esta manhã destruímos o complexo do tirano Khamenei", disse Netanyahu em um vídeo divulgado neste sábado. Ele acrescentou que, por mais de 30 anos, Khamenei "disseminou o terrorismo pelo mundo, tornou seu próprio povo miserável e trabalhou constante e incansavelmente em um programa para aniquilar o Estado de Israel".

"Há muitos sinais de que esse tirano não existe mais. Esta manhã, eliminamos altos funcionários do regime dos aiatolás, comandantes da Guarda Revolucionária, figuras importantes do programa nuclear – e continuaremos. Nos próximos dias, atingiremos milhares de outros alvos do regime terrorista", disse Netanyahu.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Ataques ao Irã deixam ao menos 201 mortos e cerca de 750 feridos
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Ataque ao Irã pode levar a aumento do petróleo, avaliam especialistas
Ataque no Irã Conflito no Oriente Médio Irã Israel EUA aiatolá Ali Khamenei Benjamin Netanyahu
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28/02/2026 - Conselho de Segurança da ONU realiza reunião de emergência. Foto: Frame/UN Web TV
Internacional Conselho de Segurança faz reunião de emergência após ataques ao Irã
sab, 28/02/2026 - 18:49
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - O presidente Luis Inácio Lula da Silva faz declaração à imprensa após reunião com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. A coletiva teve a presença da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Saúde, Eliseu Padilha, dentre outros ministros. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Política Financiamentos a desabrigados em Minas seguirão modelo do RS, diz Lula
sab, 28/02/2026 - 18:35
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Economia Pix por aproximação completa um ano com baixa adesão
sab, 28/02/2026 - 18:00
Eletroeletrônicos
Economia Revisão em taxas de importação de eletrônicos mantém preço sem aumento
sab, 28/02/2026 - 17:48
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Internacional Israel diz que cerca de 200 caças atingiram mais de 500 alvos no Irã
sab, 28/02/2026 - 17:19
O Primeiro-Ministro Istaelense Benjamin Netanuahu, durante declaração dizendo em hebraico que o ataque ao Irã tem como objeitovo eleminar ameaçãs representadas pelo regime em Teerã. Foto: Frame/ Benjamin Netanuahu/x
Internacional Netanyahu diz que há muitos indícios de que Khamenei "não existe mais"
sab, 28/02/2026 - 16:51
Ver mais seta para baixo