Nevascas no Japão deixam pelo menos 30 mortos nas últimas semanas

Mulher de 91 anos foi encontrada soterrada em frente à sua casa

Fortes nevascas mataram 30 pessoas no Japão nas duas últimas semanas, incluindo uma mulher de 91 anos encontrada soterrada na neve em frente à sua casa, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (3)..

A maioria das mortes, 12, ocorreu na província de Niigata, na região central do arquipélago.

Mais 324 pessoas ficaram feridas em todo o país, algumas com gravidade, enquanto nove mortes, possivelmente relacionadas com a neve, ainda não foram oficialmente registradas, aguardando investigação.

O governo japonês mobilizou militares para auxiliar os moradores da província de Aomori, a zona mais atingida, onde se acumularam até 4,5 metros de neve em zonas isoladas.

A primeira-ministra Sanae Takaichi convocou hoje uma reunião de emergência do seu gabinete, para apelar aos ministros que façam todo o possível para proteger vidas.

Uma forte massa de ar frio trouxe fortes nevascas nas últimas semanas ao longo da costa do mar do Japão, com algumas áreas recebendo mais do dobro da quantidade habitual de neve.

De 20 de janeiro até hoje, 30 pessoas morreram na sequência do mau tempo, segundo a Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres.

Entre elas estava Kina Jin, de 91 anos, cujo corpo foi encontrado debaixo de três metros de neve, em frente à sua casa em Aomori, no norte de Honshu, a maior ilha do arquipélago, disse um agente da polícia local à agência de notícias France-Presse.

A polícia acredita que ela foi soterrada pela neve que caiu do telhado e morreu por asfixia. Uma pá foi encontrada junto ao corpo.

O governador de Aomori, Soichiro Miyashita, disse nessa segunda-feira que pediu ao Exército que oferecesse assistência em caso de desastre e ajudasse os idosos a limpar a neve das suas casas.

Paredes de neve que atingem os 183 centímetros de altura cobrem o solo na capital da província — também chamada Aomori —, acrescentou Miyashita, acrescentando que as equipes de remoção de neve estão sobrecarregadas.

"O risco de acidentes potencialmente fatais, por exemplo, devido à queda de neve dos telhados ou ao colapso de edifícios, é iminente", alertou o governador, em entrevista.

As autoridades meteorológicas esperam que as temperaturas subam ligeiramente a partir desta quarta-feira (4), mas voltem a baixar durante o fim de semana em todo o arquipélago.

A neve poderá voltar à costa do mar do Japão já no domingo (8), o mesmo dia em que o país realiza eleições gerais antecipadas.

A emissora pública japonesa NHK disse que várias agências trabalham para garantir que as eleições ocorram sem incidentes, e as autoridades pediram aos eleitores que tenham cuidado e verifiquem as condições meteorológicas antes de se deslocarem para votar, incluindo o período de votação antecipada.

De acordo com as pesquisas mais recentes, Takaichi está a caminho de uma vitória esmagadora nas eleições, convocadas pela líder conservadora há apenas duas semanas para aproveitar as elevadas taxas de aprovação e reforçar o mandato popular para o seu novo governo de coligação.

Esta será a primeira vez, desde a década de 1990, que o Japão realiza eleições em fevereiro.

