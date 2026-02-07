logo ebc
Neve intensa persiste ao longo da costa do Mar do Japão

Governo pede que população fique atenta a nevascas
NHK
Publicado em 07/02/2026 - 11:46
Tóquio
Homem limpa a neve na frente de templo em Tottori, Japão 25/01/2023. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
NHK

Funcionários da Agência de Meteorologia japonesa afirmam que um padrão de pressão de inverno está fazendo com que a neve se intensifique, principalmente ao longo da costa do Mar do Japão. Esta condição deve continuar até segunda-feira (9). Eles preveem que pode haver acúmulos de neve em algumas áreas planas no lado do Pacífico do país, incluindo a parte central de Tóquio.

Um sistema de baixa pressão em rápido desenvolvimento está provocando ventos fortes, principalmente na província de Hokkaido. Nas três horas até as 5 da manhã de sábado, foram registradas velocidades máximas instantâneas de 93,6 quilômetros por hora na cidade de Kushiro, e 91,44 quilômetros por hora na cidade de Rausu. Os funcionários estão alertando as pessoas em Hokkaido que fiquem atentas a nevascas por mais algumas horas no sábado.

Pressão

Segundo a agência, uma forte massa de ar frio irá fluir devido à intensificação do padrão de pressão de inverno. O fenômeno deve aumentar a precipitação de neve, causando acúmulos até mesmo nas regiões de Kanto e Kyushu, onde costuma nevar pouco.

Neve intensa deve atingir o pico no domingo, por conta da chegada de uma massa de ar frio ainda mais forte. Faixas de nuvens de neve, geradas pelo que é conhecido como zona de convergência de massa de ar polar do Mar do Japão, podem provocar aumentos rápidos no acúmulo de neve em um curto período, principalmente no norte da região de Kinki e na região de Sanin.

Nas 24 horas até a manhã de domingo, deve haver até 70 centímetros de precipitação de neve na província de Niigata, 60 centímetros na região de Chugoku, e 50 centímetros em Hokkaido e nas regiões de Hokuriku e Kinki.

A agência está pedindo às pessoas, principalmente no lado do Mar do Japão, que estejam atentas ao impacto da neve intensa no tráfego. Também está solicitando cautela em relação a avalanches, apagões causados pela neve nas linhas de energia, além da queda de neve dos telhados.

